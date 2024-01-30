Νετανιάχου: Δεν θα αποσυρθούμε από τη Γάζα, ούτε θα αφήσουμε ελεύθερους Παλαιστίνιους κρατούμενους

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Λωρίδα της Γάζας ούτε θα απελευθερώσει χιλιάδες Παλαιστίνιους που κρατούνται σε φυλακές ασφαλείας στο Ισραήλ, αποκρούοντας αναφορές μέσων ενημέρωσης για κάποιους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας για εκεχειρία με τη Χαμάς.

Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την ισραηλινή τηλεόραση ο Νετανιάχου πρόσθεσε: "Δεν θα τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο αν δεν επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του. Αυτό σημαίνει εξάλειψη της Χαμάς, επιστροφή όλων των ομήρων μας και διασφάλιση πως η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ".

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της παλαιστινιακής οργάνωσης μαχητών Ισλαμικός Τζιχάντ, Ζιάντ αλ-Ναχάλα, ανέφερε σήμερα σε μια ανακοίνωση πως η οργάνωση δεν θα εμπλακεί σε οποιεσδήποτε συμφωνίες που αφορούν Ισραηλινούς ομήρους χωρίς διασφάλιση μιας συνολικής εκεχειρίας και της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

