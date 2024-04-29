Η πρόεδρος του πανεπιστημίου Κολούμπια δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές, που άρχισαν να κατασκηνώνουν στην πανεπιστημιούπολη πριν από δύο εβδομάδες, δεν καρποφόρησαν και τους κάλεσε να διαλυθούν οικειοθελώς, χωρίς να πει τι θα συμβεί στην περίπτωση που δεν το κάνουν. Οι διαδηλωτές από την πλευρά τους αντέδρασαν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα αποχωρήσουν.

«Πιέζουμε εκείνους και εκείνες που βρίσκονται στον καταυλισμό να διαλυθούν εκουσίως. Εξετάζουμε εναλλακτικές εσωτερικά για να μπει ένα τέλος όσο το δυνατόν συντομότερα σε αυτήν την κρίση», έγραψε σε μία μακροσκελή ανακοίνωση η πρόεδρος του Κολούμπια Νεμάτ Μινούς Σαφίκ.

Η Σαφίκ, η διοίκηση της οποίας επικρίθηκε από μία εποπτική επιτροπή του πανεπιστημίου την Παρασκευή για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις κινητοποιήσεις, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι οι διοργανωτές και οι επικεφαλής του ακαδημαϊκού ιδρύματος δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε μία συμφωνία, η οποία θα ήρε το αδιέξοδο για τον καταυλισμό, ο οποίος, σύμφωνα με το προεδρείο, παραβιάζει τους κανονισμούς του πανεπιστημίου.

Η ίδια είπε ότι το Κολούμπια δεν θα εκχωρήσει περιουσιακά στοιχεία που στηρίζουν τον ισραηλινό στρατό, ένα βασικό αίτημα των διαδηλωτών, ωστόσο η σχολή προσφέρθηκε να επενδύσει στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης στη Γάζα και να βελτιώσει τη διαφάνεια των άμεσων επενδυτικών συμμετοχών του Κολούμπια, βάσει της ανακοίνωσής της.

Οι διαδηλωτές δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τον καταυλισμό τους έως ότου ικανοποιηθούν τρία αιτήματα: η μεταβίβαση, η διαφάνεια στα οικονομικά του Κολούμπια και η αμνηστία για τους φοιτητές και το προσωπικό που τιμωρήθηκαν για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις.

Η Σαφίκ επικρίθηκε σφόδρα από πολλούς φοιτητές, μέλη του προσωπικού και εξωτερικούς παρατηρητές επειδή κάλεσε την αστυνομία της Νέας Υόρκης για να αποξηλώσει τον καταυλισμό, με αποτέλεσμα περισσότερες από 100 συλλήψεις. Οι προσπάθειες για την απομάκρυνση του καταυλισμού, τον οποίο φοιτητές έστησαν εκ νέου σε διάστημα ημερών μετά την αστυνομική επέμβαση της 18ης Απριλίου, πυροδότησε παρόμοιες κινητοποιήσεις σε πανεπιστήμια από την Καλιφόρνια έως τη Βοστόνη.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο προθεσμίες που είχε θέσει το Κολούμπια στους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις, προκειμένου να απομακρύνουν τις σκηνές τους, έληξαν χωρίς την επίτευξη μιας συμφωνίας. Δεν είναι σαφές τι ενδέχεται να κάνει το πανεπιστήμιο τώρα που ανακοινώνει ότι οι συνομιλίες δεν στέφθηκαν με επιτυχία.

Οι διοργανωτές των φοιτητών δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμοι να σχολιάσουν την ανακοίνωση της Σαφίκ και ένας εκπρόσωπος τύπου του πανεπιστημίου δήλωσε ότι η διοίκηση δεν θα κάνει άλλο σχόλιο.

