Η αστυνομία επενέβη σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, στο Παρίσι, για να απομακρύνει δεκάδες διαδηλωτές που πραγματοποιούσαν μια κινητοποίηση υπέρ του παλαιστινιακού σκοπού κι οι οποίοι είχαν κατασκηνώσει σε ένα προαύλιο χώρο στο εσωτερικό του ιδρύματος, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Περίπου 50 διαδηλωτές οδηγήθηκαν στο εξωτερικό του κτιρίου κατόπιν απομακρύνθηκαν κατά ομάδες, πλαισιωμένοι από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, λίγες ημέρες αφότου μια κινητοποίηση αμαυρώθηκε από επεισόδια σε ένα άλλο διάσημο πανεπιστήμιο της γαλλικής πρωτεύουσας το Sciences Po Paris.

Police drag out pro-Palestinian student protesters occupying the interior of Sorbonne University in Paris. pic.twitter.com/n8W0t0EhLq — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) April 29, 2024

«Ήμασταν περίπου 50 άνθρωποι, όταν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έφθασαν τρέχοντας στο εσωτερικό του προαύλιου χώρου. Η εκκένωση ήταν αρκετά βίαιη, με περίπου 10 ανθρώπους να σέρνονται στο έδαφος, όμως δεν έγιναν συλλήψεις», δήλωσε ο Ραμί, ηλικίας 20 ετών, ένας φοιτητής ιστορίας στη Σορβόννη.

«Μας συνόδευσαν προς την έξοδο και κατόπιν μας κατεύθυναν προς την οδό Σεν Ζακ όλους μαζί», συμπλήρωσε.

Δεκάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν σήμερα μπροστά από τη Σορβόννη και στο εσωτερικό του συγκροτήματος, όπου έστησαν σκηνές, περίπου 12 σκηνές, σύμφωνα με την πρυτανεία, μεταξύ 20 και 30, σύμφωνα με έναν διαδηλωτή. Μια παλαιστινιακή σημαία τοποθετήθηκε στο έδαφος.

«Είχαμε κάθε λόγο, όπως στο Γιέλ, στο Κολούμπια, στο Sciences Po ... να καταδικάσουμε όσα βλέπουμε να συμβαίνουν», είπε ένας άλλος φοιτητής, ο οποίος έδωσε το μικρό του όνομα, Λεονάρ, σε μια διαδήλωση έξω από τις πύλες της Σορβόννης.

«Τα αμφιθέατρα εκκενώθηκαν το μεσημέρι», ανέφερε η πρυτανεία, που αποφάσισε το κλείσιμο της Σορβόννης σήμερα το απόγευμα.

Περίπου 150 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από τη Σορβόννη, παρουσία τριών βουλευτών του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise- LFI).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.