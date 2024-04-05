Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Κορυφαίος βουλευτής του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος ομολόγησε στην εφημερίδα Times ότι έπεσε θύμα «ερωτικής παγίδας» στο διαδίκτυο και ότι έδωσε στον θύτη τους αριθμούς τηλεφώνων συναδέλφων του.

Ο 36χρονος Γουίλιαμ Ραγκ (William Wragg) - αντιπρόεδρος της Επιτροπής 1922 των Τόρις και πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Συνταγματικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων - παραδέχθηκε όταν ρωτήθηκε από την εφημερίδα πως έστειλε γυμνές φωτογραφίες του σε έναν άνδρα που γνώρισε στην εφαρμογή ραντεβού ομοφυλόφιλων Grindr.

Στη συνέχεια ο ανοιχτά γκέι βουλευτής της περιφέρειας του Μάντσεστερ υπάκουσε στο αίτημα του άγνωστου άνδρα να του δώσει τα τηλέφωνα άλλων βουλευτών και εργαζομένων στο κοινοβούλιο.

Ο Ραγκ είπε πως «φοβόταν» τι θα συνέβαινε αν δεν ακολουθούσε τις εντολές του θύτη διότι είχε στην κατοχή του τις ευαίσθητες φωτογραφίες.

«Είχε πράγματα που με εξέθεταν. Δεν με άφηνε ήσυχο. Ζητούσε κόσμο. Του έδωσα μερικούς αριθμούς, όχι όλους. Του είπα να σταματήσει. Με χειραγώγησε και τώρα πλήγωσα άλλους ανθρώπους», είπε ο κ. Ραγκ.

Ο Γουίλιαμ Ραγκ είπε επίσης στους Times: «Άρχισα να συνομιλώ με έναν τύπο σε μία εφαρμογή και ανταλλάξαμε φωτογραφίες. Υποτίθεται ότι θα συναντιόμασταν για ποτά αλλά τελικά δεν έγινε. Μετά άρχισε να ζητάει αριθμούς ανθρώπων. Ανησύχησα διότι είχε πράγματα για μένα. Μου έδωσε έναν αριθμό WhatsApp ο οποίος τώρα δεν λειτουργεί. Πλήγωσα ανθρώπους όντας αδύναμος. Φοβόμουν. Είμαι καταντροπιασμένος. Λυπάμαι τόσο πολύ που η αδυναμία μου έχει πληγώσει άλλους ανθρώπους».

Σύμφωνα με τους Times, αυτοί οι βουλευτές, οι εργαζόμενοι στο κοινοβούλιο αλλά και κοινοβουλευτικοί συντάκτες έλαβαν ερωτικής φύσης μηνύματα από αποστολείς που χρησιμοποιούσαν τα ονόματα «Τσάρλι» και «Άμπι».

Πιστεύεται πως δύο εκ των βουλευτών απάντησαν σε ένα μήνυμα με γυμνή φωτογραφία του «Τσάρλι» στέλνοντας δική τους γυμνή φωτογραφία.

Η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία, με ειδικούς να θεωρούν πως πρόκειται για περίπτωση «επιθετικού ηλεκτρονικού ψαρέματος», τεχνικής που χρησιμοποιείται για να αποκτήσει ο θύτης απόρρητα προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα για το θύμα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το εκθέσουν ή να το εκβιάσουν.

Σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα, ορισμένοι βουλευτές πιστεύουν ότι οι θύτες ίσως συνδέονται με εχθρικές ξένες κυβερνήσεις, αν και για την ώρα δεν υπάρχει καμία σχετική ένδειξη.



Πηγή: skai.gr

