Επτά υπάλληλοι της ισπανοαμερικανικής ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον αυτοκινητοπομπής στη Γάζα. Στο θέμα αναφέρεται με πρωτοσέλιδο σχόλιό της η συντηρητική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Άλλο ένα δραματικό περιστατικό στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς εγείρει το ερώτημα κατά πόσο μπορεί ακόμη να θεωρείται ηθικός ο "πιο ηθικός στρατός στον κόσμο": …Για περισσότερους από πέντε μήνες, οι βομβαρδισμοί στη Γάζα έχουν πλήξει επανειλημμένα οργανώσεις αρωγής των οποίων η θέση είναι γνωστή στο Ισραήλ. Εκατοντάδες υπάλληλοι των Ηνωμένων Εθνών έχουν σκοτωθεί, ενώ εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις με πολυετή εμπειρία στη Συρία, το Ιράκ και την Ουκρανία περιγράφουν τη Γάζα ως το πιο επικίνδυνο μέρος που έχουν εργαστεί ποτέ. Αυτός είναι ακόμα ένας τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ εμποδίζει τον τοπικό πληθυσμό να λάβει τη βοήθεια που τόσο έχει ανάγκη».

Και το σχόλιο καταλήγει: «Το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά όχι με κάθε κόστος. Δεδομένου του μεγέθους των καταστροφών αυτού του πολέμου, πρέπει να γίνουν σοβαρές συζητήσεις για το πώς θα σταματήσει ο πρωθυπουργός και η ακόρεστη επιθυμία του να διατηρήσει την εξουσία του. Το ότι ο Νετανιάχου δεν ακούει μόνο προειδοποιήσεις το έχει αποδείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο».

Μεγάλος ο κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Και πάλι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στα σχόλια του γερμανικού Τύπου. Αυτή τη φορά η επίθεση εναντίον της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό, την οποία καταδίκασαν και πολλά αραβικά κράτη. Η εφημερίδα ZEIT το αναδεικνύει ως πρώτο θέμα στη διαδικτυακή της σελίδα και στην ανάλυσή της, στην οποία επικαλείται τον Ρόλαντ Ποπ, ειδικό σε θέματα πολιτικής ασφάλειας στη Στρατιωτική Ακαδημία του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, γράφει:«Βλέπει κανείς και έναν πολιτικό υπολογισμό ως αιτία για την αλλαγή της ισραηλινής συμπεριφοράς. "Ο Νετανιάχου έχει συμφέρον από τη συνέχιση της εμπόλεμης κατάστασης διότι είναι το μόνο πράγμα που διασφαλίζει την προσωπική του εξουσία", εξηγεί ο Ποπ. Μετά τον πόλεμο θα έρθει η στιγμή που ο ισραηλινός λαός θα θέσει προ των ευθυνών τους αυτούς που είχαν την πολιτική ευθύνη για την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν κατά του Νετανιάχου».

Για μια εκρηκτική κατάσταση που δημιουργείται στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας της στάσης των Ισραηλινών κάνει λόγο η Freie Presse, η οποία γράφει: «Κανείς δεν μπορεί να βασιστεί στο γεγονός ότι ο Χαμενέι θα επιμείνει στη στάση του. Το Ιράν έχει πολλούς πειστικούς λόγους για αντίποινα κατά του Ισραήλ μετά τον θάνατο των υψηλόβαθμων στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης στη Δαμασκό. Εάν η πίεση στον Χαμενέι συνεχίσει να αυξάνεται, θα μπορούσε να εξαναγκαστεί σε μια μαζική αντίδραση προκειμένου να σώσει τα προσχήματα. Κάτι τέτοιο όμως θα μπορούσε να προκαλέσει τη χιλιοειπωμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή που μόνο οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ θα επιθυμούσαν».

Πηγή: DW - Μαρία Ρηγούτσου

