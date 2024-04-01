Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 600 μέλη του από την 7η Οκτωβρίου 2023, την ημέρα που άρχισε ο πόλεμος με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Ναντάβ Κόεν, 20 ετών, από τη Χάιφα (...) έπεσε στη μάχη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων που αναρτήθηκε στον ιστότοπό τους, γεγονός που αύξησε στους 600 τον αριθμό των μελών του στρατού του Ισραήλ που έχουν σκοτωθεί εντός χώρας και στα Παλαιστινιακ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

