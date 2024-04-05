Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μουρμάνσκ στην Αρκτική νοσηλεύεται αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στον δρόμο, ανακοίνωσε σήμερα η Ρωσική Επιτροπή Έρευνας.

Ο 45χρονος Αντρέι Τσίμπις δέχθηκε επίθεση χθες, Πέμπτη, το βράδυ "έπειτα από συνάντησή του με κατοίκους της πόλης Απάτιτι" στην περιφέρεια του Μουρμάνσκ, διευκρινίζει η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

"Κάτοικος της περιοχής επιτέθηκε στον κυβερνήτη με μαχαίρι, καταφέροντάς του τραύμα", διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι ο επιτιθέμενος συνελήφθη.

Κατά την ανάκρισή του δήλωσε ότι έδρασε "λόγω της αντιπάθειάς του για τον κυβερνήτη, μολονότι δεν τον γνωρίζει προσωπικά", σύμφωνα με την Επιτροπή Έρευνας.

"Ξύπνησα μετά την επέμβαση. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μας. Και βεβαίως σε όλους εσάς που ανησυχήσατε και για την υποστήριξή σας", δηλώνει ο Τσίμπις από το νοσοκομείο, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram.



"Τώρα θα αναρρώσω και μετά πάλι δουλειά!", πρόσθεσε. Ο Αντρέι Τσίμπις, δικηγόρος, είναι κυβερνήτης της Μουρμάνσκ από το 2019.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

