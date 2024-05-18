Εμπορικό πλοίο υπέστη «ελαφριά» ζημιά όταν χτυπήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα

Εμπορικό πλοίο κινούμενο στην Ερυθρά Θάλασσα χτυπήθηκε από «άγνωστο αντικείμενο» και υπέστη «ελαφριά ζημιά», ανακοίνωσε ο βρετανικός φορέας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO τις πρώτες πρωινές ώρες, επικαλούμενος νεότερες πληροφορίες που έλαβε.

«Το σκάφος και το πλήρωμα είναι ασφαλή και συνεχίζουν το δρομολόγιο προς τον λιμένα που αποτελεί τον επόμενο προορισμό τους», πρόσθεσε σε έκτακτο ενημερωτικό σημείωμά του, διευκρινίζοντας πως το «συμβάν» αυτό εκτυλίχθηκε στον θαλάσσιο χώρο 76 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της πόλης Χοντάιντα, λιμανιού της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πλήγμα, ιδίως για ποιο πλοίο επρόκειτο.

Το κίνημα ανταρτών Ανσάρ Αλλάχ («υποστηρικτές του Θεού»), γνωστότερο με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, Χούθι, το οποίο έχει κυριεύσει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης και θεωρείται προσκείμενο στο Ιράν, εξαπολύει από τον Νοέμβριο επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κατ’ αυτό «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται για όγδοο μήνα ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του πολέμου στην περιφέρεια.

Οι επιθέσεις των Χούθι με drones και πυραύλους έχουν αναγκάσει μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να σταματήσουν τα δρομολόγια πλοίων μέσω Ερυθράς Θάλασσας προς τη Διώρυγα του Σουέζ, τμήμα υδάτινης οδού στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12% ως 15% του παγκόσμιου εμπορίου. Τα περισσότερα πλοία πλέον κάνουν τον γύρο της Αφρικής, κάτι που κάνει τις θαλάσσιες μεταφορές πολύ πιο χρονοβόρες και δαπανηρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

