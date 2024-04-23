Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές της Χεζμπολάχ.

Βίντεο από τις επιχειρήσεις στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός αποτυπώνει τις σφοδρές μάχες που μαίνονται στην περιοχή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ειδικότερα, μαχητικά αεροσκάφη της IAF έπληξαν δύο στρατιωτικές δομές στις οποίες δρούσαν τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στις περιοχές Ayta ash Shab και Blida.

Επιπλέον, μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πρόσθετες στρατιωτικές δομές στην περιοχή Markaba στο νότιο Λίβανο



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.