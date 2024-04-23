Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σφυροκόπημα των Ισραηλινών σε κτίρια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο - Δείτε βίντεο

Βίντεο από τις επιχειρήσεις στον Λίβανο αποτυπώνει τις σφοδρές μάχες που μαίνονται στην περιοχή

Λίβανος_Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές της Χεζμπολάχ.

Βίντεο από τις επιχειρήσεις στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός αποτυπώνει τις σφοδρές μάχες που μαίνονται στην περιοχή.

Ειδικότερα, μαχητικά αεροσκάφη της IAF έπληξαν δύο στρατιωτικές δομές στις οποίες δρούσαν τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στις περιοχές Ayta ash Shab και Blida. 

Επιπλέον, μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πρόσθετες στρατιωτικές δομές στην περιοχή Markaba στο νότιο Λίβανο
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μέση Ανατολή Ισραήλ Χεζμπολάχ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark