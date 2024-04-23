Το Ισραήλ διέταξε νέα εκκένωση στην περιοχή Μπέιτ Λαχία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη ζώνη μάχης», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Τα ισραηλινά πλήγματα εντάθηκαν σήμερα σε όλη τη Γάζα, όπου σημειώθηκαν κάποιοι από τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς εδώ και εβδομάδες, σφυροκοπώντας τον βορρά, απ’ όπου ο ισραηλινός στρατός είχε προηγουμένως αποσύρει τις δυνάμεις του, ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής.

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί και πλήγματα από άρματα αναφέρθηκαν επίσης σε περιοχές της κεντρικής και νότιας Γάζας, με τους κατοίκους να μιλούν για αδιάκοπο σφυροκόπημα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, άρματα εισέβαλαν ξανά στα ανατολικά του Μπέιτ Χανούν, στο βόρειο άκρο του θύλακα, χωρίς ωστόσο να διεισδύσουν βαθιά μέσα στην πόλη, είπαν οι κάτοικοι και η Χαμάς. Τα πυρά έφτασαν μέχρι και σε κάποια σχολεία, προκαλώντας πανικό μεταξύ των εκτοπισμένων που έχουν καταφύγει σε αυτά.

Στο Ισραήλ, όπου οι δημόσιες υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές λόγω της αργίας του εβραϊκού Πάσχα, ακούστηκαν σειρήνες συναγερμού που προειδοποιούσαν για επικείμενη επίθεση με πυραύλους στις νότιες μεθοριακές πόλεις, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα. Η ένοπλη πτέρυγα του Ισλαμικού Τζιχάντ, οργάνωσης που συνεργάζεται με τη Χαμάς, ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις στις πόλεις Σντερότ και Νιρ Αμ, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι ακόμη σε θέση να εκτοξεύει πυραύλους, έπειτα από σχεδόν 200 ημέρες πολέμου και αφού ισοπεδώθηκε μεγάλη έκταση του παλαιστινιακού θύλακα και εκτοπίστηκαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι, 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι.

Πυκνός, μαύρος καπνός υψωνόταν στη βόρεια Γάζα από τα σύνορα του νότιου Ισραήλ. Οι βομβαρδισμοί ήταν σφοδροί στα ανατολικά του Μπέιτ Χανούν και την Τζαμπάλια και συνεχίζονταν σήμερα σε περιοχές όπως η Ζεϊτούν, ένα από τα παλαιότερα προάστια της Πόλης της Γάζας, όπου οι κάτοικοι είπαν ότι σημειώθηκαν τουλάχιστον 10 πλήγματα στον κεντρικό δρόμο, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

«Ήταν μια από αυτές τις νύχτες τρόμου που ζούσαμε στην αρχή του πολέμου. Οι βομβαρδισμοί από τα άρματα και τα αεροπλάνα δεν σταματούσαν», είπε η 53χρονη Ουμ Μοχάμαντ, μια μητέρα 6 παιδιών που ζει σε απόσταση 700 μέτρων από τη Ζεϊτούν. «Μάζεψα τα παιδιά μου και τις αδελφές μου που ήρθαν να προφυλαχθούν στο σπίτι μου και προσευχόμασταν για τη ζωή μας ενώ το σπίτι έτρεμε», πρόσθεσε.

Στα δυτικά του Μπέιτ Χανούν, στη Μπέιτ Λαχίγια, χτυπήθηκε ένα τζαμί με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα αγόρι και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι άνθρωποι. Ένας τραυματιοφορέας σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό κοντά στο στάδιο της πόλης, σύμφωνα με συναδέλφους του.

Σε άλλο πλήγμα στη Μπέιτ Λαχίγια χτυπήθηκε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στον παραλιακό δρόμο για να συλλέξει τα πακέτα βοήθειας που ρίχνονταν από αεροπλάνα. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτούς τους στόχους ή να διαπιστώσει αν υπήρχαν θύματα.

Στο Χαν Γιούνις, μία ημέρα μετά την είσοδο αρμάτων, συνεχίζονταν οι βομβαρδισμοί. Στην κεντρική Γάζα ανασύρθηκαν τέσσερις νεκροί από ένα σπίτι που χτυπήθηκε τη νύχτα στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Νουσεϊράτ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν τη νύχτα προς το ισραηλινό έδαφος προέρχονταν από τη βόρεια Γάζα. Υποστήριξε ότι προχώρησε σε «στοχευμένα πλήγματα ακριβείας», εναντίον θέσεων απ’ όπου εκτοξεύονταν ρουκέτες και ότι σκότωσε πολλούς μαχητές. Στην ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν «περίπου 25 στόχους τρομοκρατών» σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και ότι μεταξύ αυτών ήταν «στρατιωτικές υποδομές, παρατηρητήρια, τρομοκράτες, χώροι εκτόξευσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

