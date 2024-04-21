Λίβανος: Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι κατέρριψε ισραηλινό drone στο νότιο Λίβανο

Η σιιτική ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό drone που εκτελούσε πολεμική αποστολή στο νότιο Λίβανο.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που καταρρίφθηκε πάνω από την περιοχή αλ Αισίγιεχ στο νότιο Λίβανο, "έκανε τις επιθέσεις του κατά του ακλόνητου λαού μας", υπογράμμισε η ανακοίνωση της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.