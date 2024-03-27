Το Ισραήλ έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναγνώρισης προσώπων στη Γάζα το οποίο χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή μαζικών παρακολουθήσεων Παλαιστινίων στη Γάζα.

Σύμφωνα τους New York Times, πρόκειται για πειραματική προσπάθεια, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί και χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη Γάζα για την αναζήτηση Ισραηλινών που απήχθησαν ως όμηροι από τη Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται ότι αφού το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επίθεση στη Γάζα, στράφηκε όλο και περισσότερο στη χρήση του προγράμματος για την αναγνώριση μελών της Χαμάς ή άλλων μαχητικές ομάδες. Κατά καιρούς, η τεχνολογία είχε υποδείξει λανθασμένα αμάχους ως καταζητούμενους μαχητές της Χαμάς.

Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, τροφοδοτούμενη από όλο και πιο εξελιγμένα συστήματα AI. Ενώ ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να διευκολύνουν τα αεροπορικά ταξίδια , η Κίνα και η Ρωσία έχουν αναπτύξει την τεχνολογία ενάντια σε μειονοτικές ομάδες και για να καταστείλουν τους πολιτικούς αντιπάλους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Παλαιστίνιου ποιητή Μοσάμπ Αμπου Τόχα, ο οποίος μέσα σε μικρή απόσταση από ένα ισραηλινό στρατιωτικό σημείο ελέγχου κατά μήκος του κεντρικού αυτοκινητόδρομου της Γάζας στις 19 Νοεμβρίου, κλήθηκε να βγει έξω από το πλήθος. Άφησε κάτω τον 3χρονο γιο του, τον οποίο μετέφερε και κάθισε μπροστά σε ένα στρατιωτικό τζιπ.

Μισή ώρα αργότερα, ο Αμπού Τόχα άκουσε το όνομά του. Στη συνέχεια του έδεσαν τα μάτια και τον οδήγησαν για ανάκριση.

«Δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε ή πώς μπορούσαν ξαφνικά να μάθουν το πλήρες ονοματεπώνυμό μου», είπε ο 31χρονος, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν είχε δεσμούς με τη μαχητική οργάνωση Χαμάς και προσπαθούσε να φύγει από τη Γάζα για την Αίγυπτο.

Αποδείχθηκε ότι ο Αμπού Τόχα είχε μπει στο φάσμα των καμερών που φέρουν ενσωματωμένες τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών που μίλησαν στους New York Times υπό τον όρο της ανωνυμίας. Αφού σάρωσαν το πρόσωπό του και αναγνωρίστηκε, ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης διαπίστωσε ότι το όνομα του ποιητή ήταν σε μια ισραηλινή λίστα καταζητούμενων προσώπων.

Ο Αμπου Τόχα είναι ένας από τους εκατοντάδες Παλαιστίνιους που επιλέχθηκαν από το ισραηλινό πρόγραμμα αναγνώρισης προσώπου. Το πειραματικό πρόγραμμα χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή μαζικής παρακολούθησης στη Γάζα, συλλέγοντας και αξιολογώντας τα πρόσωπα των Παλαιστινίων χωρίς εκείνοι να το γνωρίζουν και χωρίς να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματικούς πληροφοριών, στρατιωτικούς αξιωματούχους και στρατιώτες.

Το πρόγραμμα αναγνώρισης προσώπου, το οποίο «τρέχει» μία στρατιωτική μονάδα πληροφοριών του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος κυβερνο-πληροφοριών Unit 8200 , βασίζεται σε τεχνολογία από την Corsight, μια ιδιωτική ισραηλινή εταιρεία, δήλωσαν τέσσερις αξιωματικοί πληροφοριών. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι χρησιμοποιεί επίσης το Google Photos. Σε συνδυασμό, οι τεχνολογίες επιτρέπουν στο Ισραήλ να επιλέγει πρόσωπα από τα πλήθη και πλάνα από drone.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε να σχολιάσει εάν αληθεύει η συγκεκριμένη πληροφορία, αλλά είπε ότι ο στρατός «διενεργεί τις απαραίτητες επιχειρήσεις ασφάλειας και πληροφοριών, ενώ καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά στον μη εμπλεκόμενο πληθυσμό». Πρόσθεσε, «Φυσικά, δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε επιχειρησιακές δυνατότητες».

Το Ισραήλ χρησιμοποιούσε παλαιότερα αναγνώριση προσώπων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας πέρυσι, αλλά η συγκεκριμένη προσπάθεια στη Γάζα προχωρά ακόμα παραπέρα.

Στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, οι Ισραηλινοί έχουν ένα εγχώριο σύστημα αναγνώρισης προσώπων που ονομάζεται Blue Wolf, σύμφωνα με την έκθεση της Αμνηστίας. Σε σημεία ελέγχου σε πόλεις της Δυτικής Όχθης, όπως τη Χεβρώνα, οι Παλαιστίνιοι σαρώνονται από κάμερες υψηλής ανάλυσης προτού τους επιτραπεί η είσοδος. Οι στρατιώτες χρησιμοποιούν επίσης εφαρμογές smartphone για να σαρώσουν τα πρόσωπα των Παλαιστινίων και να τα προσθέσουν σε μια βάση δεδομένων, ανέφερε η έκθεση.

Στη Γάζα, από την οποία το Ισραήλ αποχώρησε το 2005, δεν υπήρχε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Αντίθετα, η παρακολούθηση της Χαμάς στη Γάζα διεξήχθη με υποκλοπές τηλεφωνικών γραμμών, ανάκριση Παλαιστινίων κρατουμένων, συλλογή βίντεο από drone, πρόσβαση σε ιδιωτικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσβαση σε συστήματα τηλεπικοινωνιών, δήλωσαν αξιωματικοί των ισραηλινών πληροφοριών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.