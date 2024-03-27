Τουλάχιστον 2 νεκροί και 10 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών στο νότιο και βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα προέτρεψε τους δυτικούς συμμάχους να στείλουν περαιτέρω συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, προκειμένου να "σωθούν χιλιάδες ζωές".

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Χερσώνας δήλωσε πως μία γυναίκα ηλικίας 61 ετών σκοτώθηκε μέσα στο σπίτι της κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο χωριό Μικαΐλιβκα, το οποίο βρίσκεται στις όχθες του Δνείπερου.

Ένας δεύτερος άνθρωπος σκοτώθηκε από πυρά του πυροβολικού στην πόλη Νικόπολ (νοτιοανατολικά), έγινε γνωστό από τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόβσκ Σεργκέι Λισάκ, στο Telegram.

Επιπλέον, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μικολάιβ ανέφερε από την πλευρά του ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών ένας σοβαρά, σε μια επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Δεν διευκρίνισε εάν αυτά τα θύματα καταγράφηκαν στην ίδια την πόλη Μικολάιβ ή στην περιφέρειά της, όμως ο δήμαρχός της έκανε λόγο για μια επίθεση εναντίον της πόλης.

190 πύραυλοι σε μία εβδομάδα

Η Ουκρανία ζητά από τους δυτικούς συμμάχους της να της στείλουν περαιτέρω βοήθεια το συντομότερο.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας υπογράμμισε σήμερα ότι μια συμπαγής αντιαεροπορική άμυνα θα επέτρεπε να «σωθούν χιλιάδες ζωές», να μειωθούν οι ζημιές που προκαλούνται στις υποδομές στην Ουκρανία και να βοηθηθούν οι στρατιώτες στο μέτωπο.

Ο Κουλέμπα απηύθυνε έκκληση στις χώρες που διαθέτουν συστήματα Patriot να τα μεταφέρουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου του υπουργείου του.

Επισήμανε πως η Ρωσία προσφάτως ενέτεινε τις αεροπορικές επιθέσεις της, με τη ρίψη, σύμφωνα με τον ίδιο, 190 πυραύλων και την εκτόξευση 700 κατευθυνόμενων βομβών το διάστημα μεταξύ 18ης και 24ης Μαρτίου.

«Οι ρωσικές επιθέσεις αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζονται από την εντατική χρήση βαλλιστικών πυραύλων, που μπορούν να φθάσουν στον στόχο τους πολύ γρήγορα, αφήνοντας πολύ λίγο χρόνο στους αμάχους να βρουν καταφύγιο», σημείωσε ο Κουλέμπα.

