Λιβερία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από κατάρρευση χρυσωρυχείου

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι αγνοούνται από την κατάρρευση, το βράδυ της Δευτέρας, ενός χρυσωρυχείου στην κεντρική Λιβερία, ανακοίνωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της κυβερνητικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Περίπου 25 εργάτες παγιδεύτηκαν στη στοά όταν υποχώρησε το έδαφος. Εντοπίστηκαν τέσσερις επιζώντες και 13 πτώματα, είπε ο Αρτσιβέγκο Ντόου, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπολοίπων.

Στα χρυσωρυχεία της Λιβερίας σημειώνονται συχνά φονικές κατολισθήσεις, αφενός λόγω της επικινδυνότητας της δραστηριότητας αυτής αλλά και επειδή οι αρχές δυσκολεύονται να ελέγξουν την παράνομη εξόρυξη του μεταλλεύματος. Στη Λιβερία, μια από τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη, ανθεί η παράνομη εξόρυξη χρυσού ή διαμαντιών. Το 2020 περίπου 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε ένα ορυχείο στα βορειοδυτικά της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.