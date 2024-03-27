Περισσότεροι από 100 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την επίθεση της περασμένης εβδομάδας στο συναυλιακό κέντρο Crocus City κοντά στη Μόσχα, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα εναντίον παρευρισκομένων σε συναυλία, με τους Ρώσους ερευνητές να αναφέρουν ότι έχουν λάβει 143 αναφορές από συγγενείς για ανθρώπους που αγνοούνται.

Η Ερευνητική Επιτροπή αναφέρει σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε ότι 84 σοροί έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ άλλων οι σοροί πέντε παιδιών ηλικίας 9 έως 16 ετών. Επισημαίνει πως διεξάγονται εξετάσεις για να καθοριστούν οι ταυτότητες των υπόλοιπων θυμάτων.

Ο επίσημος απολογισμός από την επίθεση ανέρχεται πλέον σε 140 νεκρούς και 182 τραυματίες.

Στο μεταξύ ο αριθμός των αγνοούμενων αυξάνεται μετά και τις αναφορές συγγενών που δηλώνουν ανθρώπους ως αγνοούμενους.

‼️ Footage has emerged from the scene of the terrorist attack as the shooting began at Moscow's "Crocus City Hall" pic.twitter.com/RjkpHWsIqr — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

«Αυτές οι λίστες περιλαμβάνουν άτομα με τα οποία συγγενείς δεν μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή μετά την τρομοκρατική επίθεση, αλλά δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους των τραυματιών και των νεκρών», αναφέρει το BAZA. «Μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι νεκροί, αλλά δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί».

The number of people injured in the terrorist attack at the "Crocus City Hall" has increased to 361. The remains of several dozen people may remain under the rubble of the "Crocus" hall. It will be difficult to identify them because of the high temperature of the fire. pic.twitter.com/DzeW7XN9CC — NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2024

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση ξεκίνησε λίγο πριν αρχίσει η συναυλία του ροκ συγκροτήματος της σοβιετικής εποχής «Picnic», η οποία είχε προγραμματιστεί σε μια γεμάτη αίθουσα 6.200 ατόμων.

The beginning of evacuation in the Crocus City Hall hall was caught on video pic.twitter.com/NGdAJKgTAM — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι θα μπορούσαν να βρίσκονταν στο φλεγόμενο κτίριο λίγες στιγμές πριν καταρρεύσει η οροφή, ανέφερε το Baza το Σάββατο, επικαλούμενο πηγές της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης που εξέτασαν το υλικό παρακολούθησης.

⚡️ Law enforcement is searching for four men in camouflaged clothing who may have fled the crime scene



Meanwhile, the bodies of those killed in the attack are being stored near the Crocus City Hall in #Moscow. pic.twitter.com/GFhUWg1Kel — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Τα ρωσικά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει με εκκλήσεις για βοήθεια για την ανεύρεση των θυμάτων.

Σε μια συνομιλία στο Telegram που ονομάζεται "Crocus. Help Centre", φίλοι και συγγενείς μοιράστηκαν τα ονόματα των αγνοουμένων που συμμετείχαν στη συναυλία.



