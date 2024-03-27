Λογαριασμός
Επίθεση στο Crocus City Hall: Πάνω από 100 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται - Στους 140 ο επίσημος απολογισμός των νεκρών

Ο επίσημος απολογισμός από την επίθεση ανέρχεται πλέον σε 140 νεκρούς και 182 τραυματίες

Μόσχα

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την επίθεση της περασμένης εβδομάδας στο συναυλιακό κέντρο Crocus City κοντά στη Μόσχα, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα εναντίον παρευρισκομένων σε συναυλία, με τους Ρώσους ερευνητές να αναφέρουν ότι έχουν λάβει 143 αναφορές από συγγενείς για ανθρώπους που αγνοούνται. 

Η Ερευνητική Επιτροπή αναφέρει σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε ότι 84 σοροί έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ άλλων οι σοροί πέντε παιδιών ηλικίας 9 έως 16 ετών. Επισημαίνει πως διεξάγονται εξετάσεις για να καθοριστούν οι ταυτότητες των υπόλοιπων θυμάτων.

Ο επίσημος απολογισμός από την επίθεση ανέρχεται πλέον σε 140 νεκρούς και 182 τραυματίες.

Στο μεταξύ ο αριθμός των αγνοούμενων αυξάνεται μετά και τις αναφορές συγγενών που δηλώνουν ανθρώπους ως αγνοούμενους.

«Αυτές οι λίστες περιλαμβάνουν άτομα με τα οποία συγγενείς δεν μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή μετά την τρομοκρατική επίθεση, αλλά δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους των τραυματιών και των νεκρών», αναφέρει το BAZA. «Μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι νεκροί, αλλά δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί».

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση ξεκίνησε λίγο πριν αρχίσει η συναυλία του ροκ συγκροτήματος της σοβιετικής εποχής «Picnic», η οποία είχε προγραμματιστεί σε μια γεμάτη αίθουσα 6.200 ατόμων. 

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι θα μπορούσαν να βρίσκονταν στο φλεγόμενο κτίριο λίγες στιγμές πριν καταρρεύσει η οροφή, ανέφερε το Baza το Σάββατο, επικαλούμενο πηγές της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης που εξέτασαν το υλικό παρακολούθησης.

Τα ρωσικά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει με εκκλήσεις για βοήθεια για την ανεύρεση των θυμάτων.
Σε μια συνομιλία στο Telegram που ονομάζεται "Crocus. Help Centre", φίλοι και συγγενείς μοιράστηκαν τα ονόματα των αγνοουμένων που συμμετείχαν στη συναυλία.
 

