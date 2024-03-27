Επιχείρηση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας

Ισραηλινά στρατεύματα περικύκλωσαν χθες βράδυ το συγκρότημα του νοσοκομείου Νάσερ στην πόλη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και αυτόπτες μάρτυρες.

Δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και άρματα μάχης αναπτύχθηκαν στην περιοχή από το πρωί, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που μίλησαν για πυρά.

«Ο στρατός (του Ισραήλ) πολιορκεί το συγκρότημα του νοσοκομείου Νάσερ», ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις γύρω από αυτό στο πλαίσιο προετοιμασίας για «επίθεση εναντίον του υγειονομικού, του τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού και των χιλιάδων εκτοπισμένων που είναι ακόμη παρόντες στο εσωτερικό».

Είχαν ήδη αναφερθεί κινήσεις αρμάτων μάχης γύρω από το συγκρότημα την Κυριακή από την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε.

Από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα επίθεση άνευ προηγουμένου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν συχνά επιχειρήσεις σε νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαιώνοντας πως αναζητούν παλαιστίνιους μαχητές.

Παρόμοια επιχείρηση άρχισε τη 18η Μαρτίου γύρω από και μέσα στο νοσοκομείο Σίφα της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο του θυλάκου, όπου ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκοτώθηκαν 170 «μαχητές» παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων.

Στη Χαν Γιούνις, το νοσοκομείο αλ Άμαλ, περίπου ένα χιλιόμετρο από το Νάσερ, συγκριτικά μικρότερο, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο από την Κυριακή. Είναι πλέον «εκτός λειτουργίας», έχει «σταματήσει να λειτουργεί εντελώς», ανέφερε χθες η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, καθώς ο ισραηλινός στρατός απομάκρυνε όσους βρίσκονταν εκεί και απέκλεισε τις εισόδους με συντρίμμια.

Η οργάνωση αρωγής, σε ανακοίνωσή της, στηλιτεύει το γεγονός ότι «η διεθνής κοινότητα δεν παρέχει την απαραίτητη προστασία» στις ομάδες της, στους ασθενείς και τους τραυματίες και στους βίαια εκτοπισμένους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες, ασθενής και εθελοντής της, την Κυριακή, κατά τη διάρκεια διακομιδής. Ερωτηθείς σχετικά, ο στρατός του Ισραήλ δεν έδωσε κανένα στοιχείο για το συμβάν.

Σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη το βράδυ ταυτόχρονα στη Γενεύη και τη Βηρυτό, η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΣΕΣ) τόνισε ότι «η αναστολή λειτουργίας των περισσότερων νοσοκομείων στον Βορρά (της Λωρίδας της Γάζας) εξαιτίας των οξύτατων ελλείψεων καυσίμων, της απουσίας φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού και της έλλειψης ασφαλούς πρόσβασης ήταν καταστροφική».

«Το εξαναγκαστικό κλείσιμο του νοσοκομείου αλ Άμαλ, μιας από τις ελάχιστες εναπομείνασες ιατρικές εγκαταστάσεις στον νότο, έχει βαθιές συνέπειες, θέτοντας σε κίνδυνο αναρίθμητες ζωές», προστίθεται στο κείμενο.

Η ΔΟΣΕΣ «καλεί όλα τα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, εγγυώμενα την προστασία των αμάχων, του υγειονομικού προσωπικού και των υγειονομικών εγκαταστάσεων».

Το νοσοκομείο αλ Κουντς στην πόλη της Γάζας υπέστη την ίδια τύχη τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο, που καταμετρά δεκαπέντε νεκρά μέλη της από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς και χαρακτηρίζει «υπεύθυνη τη διεθνή κοινότητα για την πλήρη κατάρρευση του συστήματος υγείας» στον θύλακο, δυνάμει της 4ης Σύμβασης της Γενεύης για την προστασία των αμάχων σε καιρό πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

