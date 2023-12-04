Το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις καλούν ξανά και ξανά τους κατοίκους της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης, Χαν Γιουνίς, η οποία βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να την εκκενώσουν το συντομότερο δυνατό. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στρέφονται νότια στον παλαιστινιακό θύλακα καθώς, το Ισραήλ πιστεύει ότι σε αυτό το σημείο στον χάρτη κρύβεται η ηγεσία της Χαμάς.

Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό, όσο ο ισραηλινός στρατός μετατοπίζει την επίθεσή του στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, τόσο δεν απομένει καμία τοποθεσία, ασφαλής, για τον άμαχο πληθυσμό που ζει στον παλαιστινιακό θύλακα. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι σχεδόν 1,8 εκατομμύρια πολίτες - από τους συνολικά 2,3 εκατομμύρια κατοίκους - έχουν ήδη εκτοπιστεί καθώς υπάκουσαν στις εντολές του ισραηλινού στρατού να απομακρυνθούν από το βόρειο τμήμα και να κατευθυνθούν προς τον νότο της Λωρίδας.

Ήδη οι βομβαρδισμοί γύρω από τη Χαν Γιουνίς και την πόλη της Ράφα εντείνονται ενώ, τμήματα του βορρά παραμένουν στο επίκεντρο των ισραηλινών αεροπορικών αλλά, και χερσαίων επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τις 15.500 με το 70% των θυμάτων να είναι γυναίκες και παιδιά. Σε ό,τι αφορά στους τραυματίες, αυτοί ξεπερνούν τις 41.000.

Ο πιο στενός σύμμαχος του Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ξεκαθαρίζουν μέσω της αντιπροέδρου της χώρας, Κάμαλα Χάρις, ότι δεν θα επιτρέψουν την αναγκαστική μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα ή τη Δυτική Όχθη, τη διαρκή πολιορκία της Γάζας ή την επαναχάραξη των συνόρων της και επαναλαμβάνουν πως «το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό» αφού - όπως σημειώνουν - για ακόμη μία φορά «πάρα πολλοί αθώοι Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Χέρτζι Χαλέβι, να υπογραμμίζει πως «η επιχείρηση του Ισραήλ στη νότια Γάζα θα είναι αντίστοιχη με την προηγούμενη επίθεση του ισραηλινού στρατού κατά της Χαμάς στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα».

Την ίδια ώρα, το θερμόμετρο της έντασης ανεβαίνει επικίνδυνα τις τελευταίες ώρες καθώς, σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο, ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο και πολλά εμπορικά δέχθηκαν επίθεση. Ωστόσο, οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο πλοία που όπως περιέγραψαν συνδέονται με το Ισραήλ. Ωστόσο, σύμφωνα με εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος μίλησε στο Reuters χωρίς να κατονομάζεται τα δύο αυτά πλοία που σύμφωνα με τους Χούθι έγιναν στόχος τους δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ.

Ήδη οι ελπίδες για μία νέα συμφωνία εκεχειρίας σβήνουν. Το Ισραήλ, το Σάββατο, κάλεσε αντιπροσωπεία διαπραγματευτών της Μοσάντ να επιστρέψει από το Κατάρ στο Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επαναλαμβάνει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του Ισραήλ ενώ, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν, τονίζει ότι η επανέναρξη των συνομιλιών θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Τζον Κίρμπι μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NBC τόνισε ότι η Ουάσιγκτον «εργάζεται πολύ σκληρά» για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Κατά την επταήμερη παύση των εχθροπραξιών αφέθηκαν ελεύθεροι 105 Ισραηλινοί όμηροι και 240 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι. Ωστόσο, η αγωνία για τους εναπομείναντες 137 Ισραηλινούς ομήρους παραμένουν με τις οικογένειες τους να απευθύνουν έκκληση προς την ισραηλινή ηγεσία τονίζοντας ότι ο χρόνος «για όσους η Χαμάς εξακολουθεί να κρατάει τελειώνει».

