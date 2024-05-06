Οι γονείς τριών νεαρών τουριστών, ενός υπηκόου ΗΠΑ και δυο υπηκόων Αυστραλίας, αδελφών, που εικάζεται πως δολοφονήθηκαν στο βόρειο Μεξικό, έφθασαν στη χώρα κι εξέφρασαν την πρόθεση να αναγνωρίσουν τις σορούς ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή.

Ιατροδικαστικοί συνεχίζουν τη διαδικασία εξετάσεων των τριών σορών, που ανασύρθηκαν από πηγάδι σε απόκρημνο παραθαλάσσιο σημείο την περασμένη εβδομάδα κι εκτιμάται πως ανήκουν στον Αμερικανό, τον Κάρτερ Ρόουντ, 30 ετών, και στους δύο Αυστραλούς, τους Κόλουμ και Τζέικ Ρόμπινσον, 33 και 30 ετών αντίστοιχα.

Ωστόσο οι εξετάσεις απαιτούν χρόνο κι η γενική εισαγγελέας στη μεξικανική πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, η Μαρία Ελένα Αντράντε, είπε χθες πως οι γονείς ήδη συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έγγραφα για να προσπαθήσουν να κάνουν «οπτική» αναγνώριση.

Αν οι γονείς επιβεβαιώσουν πως οι σοροί πράγματι ανήκουν στα παιδιά τους, δεν θα χρειάζονται οι εξετάσεις DNA, εξήγησε η κυρία Αντράντε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Προχθές Σάββατο, η ίδια χαρακτήριζε «υψηλή» την πιθανότητα οι σοροί να ανήκουν στους τρεις ερασιτέχνες σέρφερ, λόγω των χαρακτηριστικών τους.

Εντοπίστηκαν, σε «κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης», στον πάτο πηγαδιού βάθους 15 μέτρων.

Πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην εισαγγελία της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια δήλωσε νωρίτερα πως καθεμία από τις σορούς έφερε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.

Η κυρία Αντράντε το επιβεβαίωσε κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Οι τρεις νέοι θεάθηκαν για τελευταία φορά ζωντανοί την 27η Απριλίου στον δήμο Ενσενάδα κι η εξαφάνισή τους καταγγέλθηκε στις αρχές δυο μέρες αργότερα. Οι αρχές άρχισαν να διενεργούν έρευνα που κράτησε αρκετά 24ωρα, με τη συνδρομή της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI).

Η αστυνομία θεωρεί πιθανό το σενάριο οι τρεις νεαροί να δολοφονήθηκαν σε απόπειρα κλοπής του αυτοκινήτου τους, λευκού ανοικτού ημιφορτηγού, που πήρε άσχημη τροπή.

Το όχημα βρέθηκε, πυρπολημένο, όχι μακριά από το πηγάδι.

Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ο τριαντάχρονος Τζέικ Ρόμπινσον, γιατρός, εργαζόταν στην πόλη Περθ.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, ανάμεσά τους γυναίκα, από την περασμένη Πέμπτη, καθώς πιστεύεται ότι σχετίζονται με την υπόθεση, ανέφερε η μεξικανική δικαιοσύνη.

Τόπος των καρτέλ

Δημοσιογράφοι στην περιοχή είδαν ομάδες έρευνας και διάσωσης και ιατροδικαστικούς να βγάζουν χρησιμοποιώντας σύστημα με τροχαλίες σορούς, καλυμμένες από λάσπη, από πηγάδι σε απόκρημνη περιοχή κοντά στις ακτές στον Ειρηνικό.

Στην ίδια τοποθεσία βρέθηκε επίσης τέταρτη σορός, όμως αναλύσεις υπέδειξαν πως βρισκόταν εκεί πολύ περισσότερο καιρό και δεν είχε σχέση με την εξαφάνιση των τριών σέρφερ.

Η μητέρα των δυο Αυστραλών, η Ντέμπρα Ρόμπινσον, ανέφερε μέσω Facebook την περασμένη Τετάρτη ότι δεν κατέλυσαν ποτέ στο ακίνητο που είχαν κλείσει μέσω Airbnb. Διευκρίνισε πως ο ένας από τους γιους της, ο Κόλουμ, ήταν διαβητικός και καλούσε να επικοινωνήσει μαζί της όποιος είχε νέα τους, μέσω φόρουμ στην πλατφόρμα αφιερωμένου στην Μπάχα Καλιφόρνια.

Στον λογαριασμό του Κόλουμ Ρόμπινσον στο Instagram έχουν μεταφορτωθεί στιγμιότυπα από το ταξίδι της τριάδας στο Μεξικό, στο οποίο διακρίνονται να πίνουν μπίρες σε μπαρ, να τρώνε τάκος στην άκρη δρόμου, να κοιτούν τα κύματα...

Το γραφείο του FBI στο Σαν Ντιέγκο, στη νοτιοδυτική Καλιφόρνια, επιβεβαίωσε το Σάββατο πως βρέθηκαν τρεις σοροί «στο Σάντο Τομάς», στην Μπάχα Καλιφόρνια, 45 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την Ενσενάδα.

Οι παραλίες στην Μπάχα Καλιφόρνια αποτελούν μαγνήτη για ξένους τουρίστες, ιδίως Αμερικανούς, καθώς δεν απέχουν πολύ από τα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Όμως η συγκεκριμένη πολιτεία είναι επίσης ανάμεσα σ’ αυτές που σαρώνει περισσότερο το ατελείωτο κύμα φονικής βίας στη χώρα, καθώς αντίπαλες συμμορίες συγκρούονται για έλεγχο.

Τον Νοέμβριο του 2015, δυο αυστραλοί σέρφερ, ο Ντιν Λούκας και ο Άνταμ Κόλμαν, είχαν δολοφονηθεί στην πολιτεία Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό.

Ενώ, τον Μάρτιο του 2023, κακοποιοί που πιστεύεται ότι ανήκαν στο καρτέλ του Κόλπου απήγαγαν τέσσερις Αμερικανούς στην πόλη Ματαμόρος, στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Νόμισαν πως επρόκειτο για διακινητές ναρκωτικών αντίπαλου καρτέλ. Δυο από τα θύματα, καθώς και διερχόμενος Μεξικανός, σκοτώθηκαν.

Στο Μεξικό των περίπου 126 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν διαπραχθεί κατά επίσημους αριθμούς πάνω από 450.000 δολοφονίες αφότου κηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2006 από τον συντηρητικό τότε πρόεδρο Φελίπε Καλδερόν ο αμφιλεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό για να παταχθούν τα καρτέλ. Άλλοι περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

