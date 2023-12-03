Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι ο στρατός άρχισε να επιχειρεί στη νότια Γάζα, ενώ οι χερσαίες επιχειρήσεις συνεχίζονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας.

Μιλώντας στις ισραηλινές δυνάμεις της Μεραρχίας της Γάζας στο νότιο Ισραήλ, ο Χαλέβι υπογράμμισε: «χθες, σήμερα, σκοτώσαμε διοικητές τάγματος [της Χαμάς], διοικητές λόχων και πολλούς στρατιώτες. Και χθες το πρωί ξεκινήσαμε την ίδια κίνηση στα νότια της Λωρίδας της Γάζας».

Χέρτσι Χαλέβι / IDF

«Δεν θα είναι λιγότερο ισχυρή από [τις επιχειρήσεις στη βόρεια Γάζα], δεν θα έχει λιγότερα αποτελέσματα», διεμήνυσε. «Οι διοικητές της Χαμάς θα συναντήσουν τους IDF παντού».

«Έχουμε τις δυνατότητες να το κάνουμε με τον πιο διεξοδικό τρόπο, και όπως το κάναμε με δύναμη και διεξοδικά στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, το κάνουμε και τώρα στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, και επίσης συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα επιτεύγματά μας στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι τόνισε από πλευράς του ότι ο στρατός επεκτείνει την χερσαία επίθεση σε «όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας». «Οπουδήποτε επιχειρεί η Χαμάς, θα φτάσουν οι IDF» ξεκαθάρισε.

Ισραηλινά άρματα μάχης έχουν αναπτυχθεί έξω από τη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα ανέφερε και ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στην περιοχή Σταύρος Ιωαννίδης. Η Χαμάς ισχυρίστηκε επίσης ότι συγκρούστηκε με στρατεύματα στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ ζήτησε την εκκένωση περιοχών του Χαν Γιούνις στο νότο, μέσα από συγκεκριμένες ασφαλείς περιοχές, οι οποίες αποτυπώνονται σε χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα. Bίντεο δείχνει τις συνέπειες στο Χαν Γιουνίς μετά από σφοδρό σφυροκόπημα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντοπίσει 800 φρεάτια που οδηγούν στο τεράστιο υπόγειο δίκτυο της Χαμάς με σήραγγες και καταφύγια από τις 27 Οκτωβρίου που ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα και έχουν καταστρέψει περισσότερα από τα μισά από αυτά, ανακοίνωσε νωρίτερα ο στρατός.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έλεγε πριν από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που μετράει ήδη οκτώ εβδομάδες, ότι έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα με σήραγγες -ένα δίκτυο που σε έκταση συγκρίνεται με το σύστημα του υπόγειου σιδηροδρόμου της Νέας Υόρκης- για προστασία και για χρήση ως επιχειρησιακή της βάση.

Πηγή: skai.gr

