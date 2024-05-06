Νέα αναγκαστική αποχώρηση για τους Μπλε, λίγες μέρες μετά από αυτές του Γκέντσογλου και της Χρύσας. Το νέο "πλήγμα" ήταν η Αναστασία. Η μπασκετμπολίστρια αποχώρησε αναγκαστικά από το παιχνίδι μετά από σοκαριστικό τραυματισμό που είχε στον τελευταίο αγώνα ασυλίας.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο Γιώργος Λιανός ενημέρωνε τους παίκτες για την κατάσταση της υγείας της. Τα χειρότερα αποφεύχθησαν όμως η παίκτρια δεν θα μπορούσε να συνεχίσει στο παιχνίδι.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.