Survivor 2024: Χτύπησε το κεφάλι και «σπάραξε» από τον πόνο η Αναστασία - Επιστρέφει Ελλάδα (Bίντεο)

Τα χειρότερα αποφεύχθησαν όμως η παίκτρια δεν θα μπορούσε να συνεχίσει στο παιχνίδι

Survivor 2024

Νέα αναγκαστική αποχώρηση για τους Μπλε, λίγες μέρες μετά από  αυτές του Γκέντσογλου και της Χρύσας. Το νέο "πλήγμα" ήταν η Αναστασία. Η μπασκετμπολίστρια αποχώρησε αναγκαστικά από το παιχνίδι μετά από σοκαριστικό τραυματισμό που είχε στον τελευταίο αγώνα ασυλίας. 

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο Γιώργος Λιανός ενημέρωνε τους παίκτες για την κατάσταση της υγείας της. Τα χειρότερα αποφεύχθησαν όμως η παίκτρια δεν θα μπορούσε να συνεχίσει στο παιχνίδι.


 

