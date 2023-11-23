Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι 14.854 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των καταγεγραμμένων νεκρών συγκαταλέγονται 6.150 παιδιά και 4.000 γυναίκες. Επιπλέον, 36.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς τόνισε παράλληλα ότι δεκάδες σοροί είναι σκορπισμένες σε δρόμους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και ότι είναι αδύνατο να περισυλλεγούν και να καταμετρηθούν λόγω της έντασης των βομβαρδισμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

