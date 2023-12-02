Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 8.15 το βράδυ

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα παραχωρήσει τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου στις 20:15. απόψε Σάββατο, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. Η είδηση έρχεται μετά το «ναυάγιο» του Ισραήλ με τη Χαμάς στις συνομιλίες στο Κατάρ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα απαντήσει σε ερωτήσεις από τον ισραηλινό Τύπο, κάτι σπάνιο, σχολιάζουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.



Σύμφωνα με πληροφορίες, θα εμφανιστεί μόνος, χωρίς τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ή τον αρμόδιο υπουργό για το Πολεμικό Συμβούλιο Μπένι Γκαντζ.

Για επέκταση του πολέμου στη νότια Γάζα απειλεί το Ισραήλ στη σκιά της διπλωματικής εμπλοκής για την παράταση της εκεχειρίας. Το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης στη νότια Γάζα, που ισραηλινά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν ως αναμενόμενη, θα αποτελέσει σημαντική κλιμάκωση του πολέμου.

