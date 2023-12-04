Τα 10.000 φθάνουν τα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως διεξήγαγε περίπου 10.000 αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς, πριν από σχεδόν δυο μήνες.

Ανέφερε πως ανάμεσα στους στόχους ήταν κέντρα διοίκησης, υπόγειες σήραγγες και αποθήκες όπλων που ανήκαν σε παλαιστινιακές «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Από την άλλη, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, έχουν εκτοξευθεί κάπου 10.000 ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον κοινοτήτων στο Ισραήλ.

Οι διεθνείς επικρίσεις για τον τρόπο που ενεργεί ο ισραηλινός στρατός στον παλαιστινιακό θύλακο εντείνονται καθώς ο απολογισμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων γίνεται ολοένα βαρύτερος.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του κατηγορεί τη Χαμάς πως επιτίθεται από κατοικημένες περιοχές και νοσοκομεία και ότι χρησιμοποιεί άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Από την 7η Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί 15.523 άνθρωποι, το 70% εκ των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά, κι έχουν τραυματιστεί άλλοι 41.316, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Κατά τον ΟΗΕ, περίπου το 80% των 2,2 εκατ. κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σπίτια του εξαιτίας του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

