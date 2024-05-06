Οι σοροί που εικάζεται ότι ανήκουν στους δύο Αυστραλούς και σε έναν Αμερικανό σέρφερ, που εξαφανίσθηκαν στο Μεξικό, φέρουν από μία σφαίρα στο κεφάλι, ανακοίνωσε χθες η γενική εισαγγελία του Μεξικού.

Οι οικογένειές τους βρίσκονται επί τόπου για την αναγνώρισή τους.

Η μία υπόθεση που ερευνούν οι αρχές είναι της απόπειρας κλοπής του αυτοκινήτου τους με κακή τροπή.

Το όχημα βρέθηκε καμένο σε μικρή απόσταση από τις σορούς των δύο αυστραλών αδελφών, του Τζέικ και του Κέιλουμ Ρόμπινσον και του Αμερικανού Τζακ Κάρτερ, τριών σέρφερ, οι οποίοι εθεάθησαν για τελευταία φορά στις 27 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

