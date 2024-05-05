Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φτάνει σήμερα στο Παρίσι για μια σπάνια επίσημη επίσκεψη, με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν να αναμένεται να τον πιέσει ώστε να περιοριστούν οι εμπορικές διαφορές μεταξύ Κίνας και ΕΕ και να τον πείσει να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στη Ρωσία αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κανένας από τους δύο στόχους δεν φαίνεται να είναι εύκολος, καθώς η επίσκεψη του Σι πραγματοποιείται την ώρα που η ένταση μεταξύ της χώρας του και της ΕΕ με αφορμή το εμπόριο οξύνεται.

Το Παρίσι στηρίζει την ευρωπαϊκή έρευνα για τις εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα και τον Ιανουάριο το Πεκίνο ξεκίνησε έρευνα για τις εισαγωγές μπράντι – που κατά κύριο λόγο προέρχεται από τη Γαλλία—μια κίνηση που θεωρήθηκε ευρέως ως αντίποινα στις ευρωπαϊκές έρευνες.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ευρώπη από το 2019 και μετά τη Γαλλία, από την Τετάρτη ως την Παρασκευή, θα επισκεφθεί τη Σερβία και την Ουγγαρία, δύο χώρες που διατήρησαν στενούς δεσμούς με τη Μόσχα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Τον Σι θα υποδεχθεί στις 16:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ.

Αύριο Δευτέρα θα γιορτάσει τα 60 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Κίνας και θα έχει συναντήσεις με τον Μακρόν αλλά και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ολυμπιακή εκεχειρία»

Σε άρθρο του στην οικονομική εφημερίδα La Tribune σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος αναγνωρίζει ότι οι Ευρωπαίοι δεν συμφωνούν στη στρατηγική που πρέπει να υιοθετήσουν για να αντιμετωπίσουν τον εμπορικό ανταγωνισμό από την Κίνα, διότι «κάποιοι παράγοντες εξακολουθούν να θεωρούν την Κίνα μια αγορά ευκαιριών», την ώρα που αυτή «εξάγει μαζικά προς την Ευρώπη».

Ο Μακρόν ζητεί επίσης «να προστατευθεί καλύτερα η εθνική μας ασφάλεια», «να είμαστε πολύ πιο ρεαλιστές στην υπεράσπιση των συμφερόντων μας» και να «πετύχουμε την ανταποδοτικότητα».

Εξάλλου ο Γάλλος πρόεδρος σκοπεύει να ζητήσει από την Κίνα να στηρίξει «την ολυμπιακή εκεχειρία» με αφορμή τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το καλοκαίρι.

Η Γαλλία επιθυμεί τουλάχιστον να διασφαλίσει ότι η Κίνα, βασική σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν θα στηρίξει ξεκάθαρα τον πόλεμό του εναντίον του Κιέβου.

«Καθώς η Κίνα είναι ένας από τους βασικούς εταίρους της Ρωσίας, στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στη Μόσχα για να αλλάξει τους υπολογισμούς της Ρωσίας και να συμβάλλει στην επίλυση της σύγκρουσης», επεσήμανε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν είχε μεταφέρει αυτό το μήνυμα κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα πέρυσι, με μέτρια αποτελέσματα.

Την Τρίτη ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, μαζί με τις συζύγους τους, τα Πυρηναία, μια περιοχή που του είναι ιδιαίτερα αγαπητή, καθώς είναι ο τόπος καταγωγής της γιαγιάς του από την πλευρά της μητέρας του.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την απόφαση του Σι να παραστεί με τον Μακρόν σε τελετή τσαγιού στην παλιά οικία του πατέρα του στην πόλη Γκουανγκζού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.