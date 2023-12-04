Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουλάχιστον 11 ορειβάτες νεκροί εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης στην Ινδονησία

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλοι 12 ορειβάτες εξακολουθούν ακόμη να αγνοούνται.

Ινδονησία

Σωστικά συνεργεία εντόπισαν τα πτώματα ένδεκα ορειβατών μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Μαράπι, στη Δυτική Σουμάτρα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ινδονησίας, προσθέτοντας πως βρέθηκαν ζωντανοί άλλοι τρεις, χωρίς να διευκρινίσει την κατάστασή τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλοι 12 ορειβάτες εξακολουθούν ακόμη να αγνοούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ινδονησία Έκρηξη ηφαίστειο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark