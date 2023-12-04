Τουλάχιστον 11 ορειβάτες νεκροί εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης στην Ινδονησία

Σωστικά συνεργεία εντόπισαν τα πτώματα ένδεκα ορειβατών μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Μαράπι, στη Δυτική Σουμάτρα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ινδονησίας, προσθέτοντας πως βρέθηκαν ζωντανοί άλλοι τρεις, χωρίς να διευκρινίσει την κατάστασή τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλοι 12 ορειβάτες εξακολουθούν ακόμη να αγνοούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

