Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον στις ΗΠΑ από την Τετάρτη

Ο Ντέιβιντ Κάμερον θα κάνει την πρώτη του επίσκεψη στην Ουάσιγκτον με την ιδιότητα του επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας από μεθαύριο Τετάρτη, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το υπουργείο Εξωτερικών στο Λονδίνο.

Το ταξίδι αυτό θα δώσει την ευκαιρία να επαναβεβαιωθεί η σθεναρή σχέση ανάμεσα «στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον πιο στενό στρατηγικό του σύμμαχο», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Φόρεϊν Όφις.

Ο κ. Κάμερον —πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 2010 ως το 2016— ονομάστηκε τη 13η Νοεμβρίου νέος ΥΠΕΞ της κυβέρνησης των Συντηρητικών υπό τον Ρίσι Σούνακ.

Στην Ουάσιγκτον θα έχει συνομιλίες με «μέλη κλειδιά της κυβέρνησης (του αμερικανού προέδρου Τζο) Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν» και συναντήσεις «με προσωπικότητες των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο».

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα είναι «η υποστήριξη της Ουκρανίας στον αγώνα της εναντίον της ρωσικής επίθεσης» και «η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή», πάντα κατά την ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Ο Ντέιβιντ Κάμερον έκανε το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό αφότου ανέλαβε το νέο του αξίωμα στην Ουκρανία τη 16η Νοεμβρίου. Στο Κίεβο υποσχέθηκε ότι το Λονδίνο θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στην Ουκρανία «για όσο χρειαστεί».

Μετέβη επίσης στο Ισραήλ, όπου είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.