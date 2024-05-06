Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) κατήγγειλε εκ νέου χθες Κυριακή πως διαπράττεται «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, καλώντας τα 57 κράτη μέλη του να προχωρήσουν στην επιβολή «κυρώσεων» στο Ισραήλ, με ψήφισμα που υιοθετήθηκε κατά το πέρας της συνόδου του στην Μπανζούλ.

Το ψήφισμα, που συμβουλεύθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, αξιώνει τα κράτη μέλη «να ασκήσουν διπλωματικές, πολιτικές και νομικές πιέσεις» και να εφαρμόσουν «κυρώσεις»σε επίπεδα όπως «το οικονομικό, το αθλητικό, το πολιτισμικό και το διεθνές» σε βάρος του Ισραήλ.

Ακόμη, ο ΟΙΣ απευθύνει έκκληση να κηρυχθεί «άμεση, μόνιμη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».

Εξάλλου, το ψήφισμα αξιώνει να «σταματήσουν οι εξαγωγές των όπλων και των πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται από τον στρατό» του Ισραήλ «για τη διάπραξη του εγκλήματος της γενοκτονίας στη Γάζα», χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες.

Ελάχιστοι από τους αρχηγούς κρατών της Αφρικής έκαναν το ταξίδι στην πρωτεύουσα της Γκάμπιας για τη 15η σύνοδο του ΟΙΣ, που άρχισε προχθές Σάββατο. Η μεγάλη πλειονότητα των προέδρων ή των αρχηγών κρατών έστειλαν αντιπροσώπους.

Ο Οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1969, στις στάχτες της πυρκαγιάς στο τζαμί Αλ Ακσά της Ιερουσαλήμ, έχει σκοπό να αυξηθεί η μουσουλμανική αλληλεγγύη, να υποστηριχθεί ο αγώνας των Παλαιστινίων και να προστατευτούν οι μουσουλμανικοί ιεροί τόποι.

Τον Νοέμβριο του 2023, ο ΟΙΣ συνεδρίασε στο Ριάντ, ταυτόχρονα με τον Αραβικό Σύνδεσμο, καταδικάζοντας τις επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά χωρίς να αξιώσει την επιβολή οικονομικών και πολιτικών τιμωρητικών μέτρων σε βάρος του Ισραήλ.

Η σύνοδος εκείνη είχε αναδείξει τις διαφωνίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η ένοπλη σύρραξη, με φόντο τους φόβους πως θα μπορούσε να προκληθεί ανάφλεξη στην Εγγύς Ανατολή.

Το σαββατοκύριακο, η διεθνής προσοχή ήταν στραμμένη στο Κάιρο, όπου διεξάγονταν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, συνοδευόμενη από απελευθέρωση ομήρων, όμως, επτά μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου, το Ισραήλ και η Χαμάς δεν έκαναν ούτε βήμα πίσω από τις θέσεις τους.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εξαπέλυσαν με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 άνθρωποι απήχθησαν και 128 εξ αυτών θεωρείται πως συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, όμως οι 35 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, πάντα σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σε αντίποινα το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που διεξάγει έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα τουλάχιστον 34.683 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

