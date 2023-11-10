Οι απομακρύνσεις ξένων πολιτών και Παλαιστινίων που χρήζουν κατεπείγουσας νοσοκομειακής περίθαλψης διακόπηκαν σήμερα Παρασκευή στη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, ανέφεραν τρεις πηγές των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας και ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την τελευταία πηγή και μια αιγυπτιακή ιατρική πηγή, η διακοπή αυτή οφείλεται στα προβλήματα που παρουσιάζονται στη μεταφορά των τραυματιών από το εσωτερικό της Γάζας στη Ράφα.

Η απομάκρυνση των κατόχων ξένων διαβατηρίων και των τραυματιών από τη Γάζα στην Αίγυπτο ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου και έχει διακοπεί δύο φορές μέσα σε μία εβδομάδα, λόγω των βομβαρδισμών που, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αρωγής, έπληξαν ή στόχευαν αυτοκινητοπομπές ασθενοφόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

