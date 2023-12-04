Περού: 9 νεκροί και 23 τραυματίες σε επίθεση εναντίον χρυσωρυχείου

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 23 τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον χρυσωρυχείου στο βόρειο Περού, μετά την οποία επτά φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν, ανακοίνωσε το βράδυ προχθές Σάββατο το υπουργείο Εσωτερικών.

«Ομάδα ένοπλων κακοποιών εισέβαλε στις εγκαταστάσεις της μεταλλευτικής εταιρείας Ποδερόσα, στην επαρχία Πατάς, και συγκρούστηκε με τους φύλακες της επιχείρησης», διευκρίνισαν οι αρχές.

Νεκροί είναι επτά ιδιωτικοί φρουροί που προσπάθησαν να απωθήσουν την επίθεση και δυο εργαζόμενοι στο χρυσωρυχείο. Αυτοί οι τελευταίοι σκοτώθηκαν όταν οι δράστες της επίθεσης πέταξαν εκρηκτικά εναντίον σήραγγας στο χρυσωρυχείο, ανέφερε η αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που διήρκεσε περίπου δέκα ώρες, οι δράστες πήραν ομήρους τέσσερις εργαζόμενους, που κατόπιν άφησαν ελεύθερους καθώς τρέπονταν σε φυγή.

Η αστυνομία μπόρεσε να συλλάβει επτά φερόμενους ως δράστες, άλλοι όμως μπόρεσαν να διαφύγουν, καθώς οι αρχές ανακτούσαν τον έλεγχο της κατάστασης.

Η νομάρχισσα της Λα Λιμπερτάδ, όπου υπάγεται η επαρχία Πατάς, η Καρολίνα Βελάσκο, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ότι οι δράστες συνδέονταν με παράνομα χρυσωρυχεία.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν εκλάπη τίποτα, σύμφωνα με τον περουβιανό Τύπο. Εκτιμάται πως πιθανόν επρόκειτο για ενέργεια ομάδας εκτός νόμου για να τρωθεί η εταιρεία Ποδερόσα. Αξιωματικός της αστυνομίας είπε πως επρόκειτο για ενέργεια συμμορίας η οποία «ενέχεται σε παράνομη μεταλλευτική δραστηριότητα, εκβιάσεις και δολοφονίες».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Λίμα, η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε δήλωσε πως η παράνομη μεταλλευτική δραστηριότητα είναι «μάστιγα» και ότι η κυβέρνησή της «μελετά» τις άδειες που έχουν δοθεί σε μικρούς χρυσωρύχους στην περιοχή.

Το Περού κατατάσσεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς την παραγωγή χαλκού, ενώ καταγράφει επίσης αξιοσημείωτη παραγωγή χρυσού και ασημιού. Εταιρείες από την Ινδία, την Ελβετία και τον Καναδά εξορύσσουν σχεδόν τα δυο τρίτα του χρυσού που εξάγεται από το Περού, σύμφωνα με συλλογικούς φορείς του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

