Ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι ορισμένα αιτήματα της Χαμάς για μια νέα συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο αξιωματούχος, τον οποίο δεν κατονόμασε, είπε ότι οι ισραηλινές αρχές θα συζητήσουν αν θα απορρίψουν την πρόταση της Χαμάς κατηγορηματικά ή αν θα ζητήσουν εναλλακτικούς όρους.

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Χαμάς πρότεινε ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός με βάση το οποίο θα σιγήσουν τα όπλα στη Γάζα για τεσσερισήμισι μήνες, στη διάρκεια των οποίων όλοι οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι, το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Λωρίδα της Γάζας και θα επιτευχθεί συμφωνία για ένα τέλος στον πόλεμο.

Η πρόταση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης μαχητών --απάντηση σε μια προσφορά που έστειλαν την περασμένη εβδομάδα μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ-- έρχεται εν μέσω της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα διπλωματικής ώθησης για μια παρατεταμένη παύση των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε σήμερα ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι «εξετάζουν διεξοδικά» μια νέα πρόταση εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας που παρουσίασαν οι διαπραγματευτές του Κατάρ.

«Λάβαμε ενημέρωση, λάβαμε ειδοποίηση από τους διαπραγματευτές του Κατάρ. Την εξετάζουμε. Η Μοσάντ εξετάζει διεξοδικά αυτό που μας παρουσιάστηκε», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Αβί Χάιμαν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 19:30 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

