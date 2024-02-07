Η Χαμάς πρότεινε σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας τεσσερισήμισι μηνών, με στόχο το τέλος του πολέμου, ως απάντηση σε πρόταση που εστάλη την περασμένη εβδομάδα από μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου την οποία υποστήριξαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ.

Σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου του οποίου έλαβε γνώση το Reuters, η αντιπρόταση της Χαμάς προβλέπει τρεις φάσεις, καθεμία από τις οποίες διαρκεί 45 ημέρες.

Η πρόταση προβλέπει ότι η Χαμάς θα ανταλλάξει τους υπόλοιπους Ισραηλινούς ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου με Παλαιστίνιους κρατούμενους. Βάσει της πρότασης, θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν πλήρως από τη Γάζα και θα ανταλλαχθούν σοροί και λείψανα πεσόντων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφτασε τη νύχτα στο Ισραήλ μετά από συνάντηση με τους ηγέτες των μεσολαβητών του Κατάρ και της Αιγύπτου στην πιο σοβαρή διπλωματική προσπάθεια τερματισμού του πολέμου μέχρι στιγμής με στόχο την επίτευξη εκτεταμένης εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την αντιπρόταση της Χαμάς, όλες οι Ισραηλινές γυναίκες όμηροι, άνδρες κάτω των 19 ετών, ηλικιωμένοι και άρρωστοι θα απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης των 45 ημερών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών από τις ισραηλινές φυλακές.

Οι εναπομείναντες άνδρες όμηροι θα απελευθερωθούν κατά τη δεύτερη φάση και οι σοροί θα ανταλλαχθούν στην τρίτη φάση. Μέχρι το τέλος της τρίτης φάσης, η Χαμάς αναμένει ότι οι πλευρές θα έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς επιδιώκει την απελευθέρωση 1.500 κρατουμένων, το 1/3 εκ των οποίων θέλει να επιλέξει από μια λίστα Παλαιστινίων που καταδικάστηκαν σε ισόβια από το Ισραήλ. Η εκεχειρία θα πρέπει να αυξήσει επίσης τη ροή τροφίμων και άλλης βοήθειας στους πολίτες της Γάζας, με την τρομοκρατική ομάδα να απαιτεί 500 φορτηγά την ημέρα.



