Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας μελετούν την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα.

«Η απάντηση της Χαμάς διαβιβάστηκε μέσω του μεσολαβητή του Κατάρ στη Μοσάντ. Οι λεπτομέρειες εξετάζονται με προσοχή από τους αξιωματούχους που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις», αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

