Για «αναισθησία» κατηγορείται ο Σούνακ με αφορμή ένα «αστείο» περί διεμφυλικών γυναικών

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Έντονη κριτική ασκούν στον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ η αντιπολίτευση και πολιτικοί σχολιαστές με αφορμή ένα αστείο που επιχείρησε από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων σε μια προσπάθεια να κατηγορήσει τον αρχηγό των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ για έλλειψη σταθερών θέσεων.

Στη μεσημβρινή συνεδρίαση με ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό, ο κ. Σούνακ υποστήριξε πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει αλλάξει στάση σε μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων το «πώς προσδιορίζεται μία γυναίκα».

Ήταν μια αναφορά στην απόφαση του κ. Στάρμερ πέρυσι να υπαναχωρήσει από την υποστήριξη του αυτοπροσδιορισμού φύλου, έννοια που συνεπάγεται πως ένα άτομο μπορεί νομικά να αλλάξει φύλο δίχως ιατρική διάγνωση δυσφορίας φύλου.

«Βέβαια ήταν μια αναστροφή στάσης κατά μόνο 99%», σχολίασε αστειευόμενος ο κ. Σούνακ, μια αναφορά σε παλαιότερη δήλωση του Κιρ Στάρμερ ότι «το 99,9% των γυναικών δεν έχουν πέος».

Η κυβέρνηση είναι πιο αυστηρή στα θέματα που άπτονται του αυτοπροσδιορισμού φύλου και με τον τρόπο αυτό ο πρωθυπουργός ήθελε προφανώς να δείξει πως σε τέτοιου είδους θέματα οι Συντηρητικοί έχουν πιο ξεκάθαρη θέση.

Η κριτική ωστόσο ασκείται διότι στα θεωρεία της Βουλής των Κοινοτήτων την ώρα της συζήτησης έτυχε να είναι η Έσθερ Τζέι, την παρουσία μάλιστα της οποίας είχε επισημάνει λίγο πριν από τη συγκεκριμένη στιχομυθία ο κ. Στάρμερ.

Πρόκειται για τη μητέρα της 16χρονης τρανς μαθήτριας Μπριάννα Τζέι, η οποία δολοφονήθηκε με 28 μαχαιριές από δύο φίλους της.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μόλις την περασμένη εβδομάδα με την απαγγελία ποινών κάθειρξης αλλά και την απόφαση της δικαστού να κατονομάσει τους ανήλικους δράστες, τη Σκάρλετ Τζένκινσον και τον Έντι Ράντκλιφ, αμφότεροι 15 ετών όταν δολοφόνησαν την Μπριάννα στις 11 Φεβρουαρίου 2023 σε χωριό του Τσέσαϊρ.

Ο κ. Στάρμερ αντέδρασε οργισμένος στο «αστείο» του πρωθυπουργού, ενώ οι βουλευτές της αντιπολίτευσης φώναζαν «ντροπή». Αργότερα βουλεύτρια των Εργατικών κάλεσε τον κ. Σούνακ να ζητήσει συγγνώμη για το «αναίσθητο αστείο» του από την κα Τζέι, κάτι που ο πρωθυπουργός δεν έκανε.

Στο τέλος της συζήτησης, πάντως, ο Ρίσι Σούνακ είπε πως η μητέρα της Μπριάννα, που έχει συγκινήσει τους Βρετανούς με την αξιοπρεπή στάση της, «αξίζει τον θαυμασμό όλων».

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ αργότερα δήλωσε πως το σχόλιο του πρωθυπουργού αφορούσε τις αλλαγές θέσεων του Κιρ Στάρμερ και πως δεν επρόκειτο για τρανσφοβικό σχόλιο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

