Ο πάπας Φραγκίσκος, σε συνέντευξή του στο ιταλικό καθολικό εβδομαδιαίο περιοδικό "Credere", αναφέρθηκε και πάλι στην απόφασή του υπέρ της ευλογίας των ομόφυλων ζευγαριών από τους καθολικούς ιερείς.

Πιο αναλυτικά, ο Φραγκίσκος δήλωσε: «κανείς δεν αντιδρά αν ευλογήσω, ας πούμε, έναν επιχειρηματία που εκμεταλλεύεται τον κόσμο, αλλά αντιδρούν αν ευλογήσω έναν ομοφυλόφιλο. Αυτό είναι υποκρισία. Το κεντρικό σημείο της απόφασής μου αυτής, είναι το αίσθημα υποδοχής».

Ο Αργεντινός ποντίφικας συμπλήρωσε ότι «δεν πρέπει να αρνείται κανείς την ευλογία σε κανέναν» και ότι «ευλογεί δύο ανθρώπους που αγαπιούνται -στους οποίους ζητά να προσευχηθούν και γι' αυτόν- όχι ένα ομόφυλο γάμο».

Η θέση του πάπα, ουσιαστικά, είναι ότι «η ευλογία πρέπει να δίδεται σε όλους τους ανθρώπους που είναι σε θέση να λάβουν την θεία βάπτιση».

«Ο κόσμος υποφέρει, εμείς οι ιερείς, κάποιες φορές, ζούμε με ανέσεις. Πρέπει να νιώσουμε την κούραση, το πόσο υποφέρουν οι άνθρωποι», συμπλήρωσε ο Φραγκίσκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

