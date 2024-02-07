Παρουσία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας της Γαλλίας έγινε σήμερα στο Παρίσι τελετή απόδοσης τιμών στους 42 Γάλλους πολίτες που έπεσαν θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Παρούσες ήταν οι οικογένειες των θυμάτων -πολλές εκ των οποίων ήλθαν από το Ισραήλ στη Γαλλία με ειδική πτήση κυβερνητικού αεροσκάφους-, οι οικογένειες των τριών Γάλλων που αγνοούνται, αυτών που τραυματίστηκαν, καθώς και των τεσσάρων ομήρων που ελευθέρωσε η Χαμάς.

Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 ήταν «η μεγαλύτερη αντισημιτική σφαγή του αιώνα μας», δήλωσε στην αυλή του Μεγάρου των Απομάχων (l'Hôtel des Invalides) ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Την 7η Οκτωβρίου, τα ξημερώματα, το ανείπωτο ξαναβγήκε στην επιφάνεια από τα βάθη της Ιστορίας», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Είμαστε 68 εκατομμύρια Γάλλοι που πενθούμε για τις ζωές που χάθηκαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Εξήντα οκτώ εκατομμύρια μείον 42 ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, 68 εκατομμύρια εκ των οποίων έξι τραυματίστηκαν, 68 εκατομμύρια εκ των οποίων τέσσερις η ζωή των οποίων στιγματίστηκε για πάντα από την αιχμαλωσία. Εξήντα οκτώ εκατομμύρια εκ των οποίων τρεις που παραμένουν αιχμάλωτοι και για την απελευθέρωση τους παλεύουμε καθημερινά. Οι άδειες καρέκλες τους είναι εκεί», είπε με δυνατή φωνή ο Μακρόν.

Τρεις καρέκλες είχαν μείνει κενές μεταξύ των θέσεων των οικογενειών των θυμάτων, για τους τρεις Γάλλους που εξακολουθούσαν να θεωρούνται όμηροι της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν γεννήθηκαν όλοι στη Γαλλία, δεν πέθαναν στη Γαλλία, αλλά ήταν κομμάτι της Γαλλίας».

Ο Μακρόν τόνισε επίσης ότι δεν πρέπει να «δίνουμε κανένα χώρο στον έρποντα, ανεμπόδιστο αντισημιτισμό...γιατί τίποτα δεν τον δικαιολογεί». «Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή την τρομοκρατία».

Ορισμένοι Γάλλοι πολιτικοί, μεταξύ άλλων από την άκρα αριστερά, επέκριναν το γεγονός ότι η τελετή του Παρισιού δεν περιλάμβανε φόρο τιμής στους Γάλλους υπηκόους που σκοτώθηκαν στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Αξιωματούχος του Μεγάρου των Ηλυσίων ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί μια άλλη τελετή φόρος τιμής, καθώς δεν ήθελαν να «μπερδέψουν δύο τύπους θυμάτων».

«Είναι προφανές ότι χρωστάμε την ίδια συγκίνηση και αξιοπρέπεια στους Γάλλους θύματα των βομβαρδισμών της Γάζας», είπε ο αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

