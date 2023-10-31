Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει κανένα νοσοκομείο στη Γάζα με αμάχους μέσα, παρόλο που η Χαμάς λειτουργεί κάτω από νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, δήλωσε σήμερα ο Αμικάι Τσίκλι, υπουργός υποθέσεων διασποράς του Ισραήλ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν υπήρξαν χτυπήματα κατά του νοσοκομείου Σίφα, της μεγαλύτερης ιατρικής εγκατάστασης στη Γάζα, παρόλο που ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι το διοικητήριο των επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ βρίσκεται κάτω από το συγκρότημα.

«Δεν έχουμε επιτεθεί στο νοσοκομείο Σίφα και δεν πρόκειται να επιτεθούμε στο νοσοκομείο όταν υπάρχουν πολίτες μέσα σε αυτό», είπε ο υπουργός σε συνέντευξη Τύπου στην πόλη Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ.

Είπε ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε προσπάθειες, με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας, για την απομάκρυνση τραυματιών από τα νοσοκομεία σε «ασφαλή ζώνη» στα νότια της Γάζας.

«Μπορώ να εγγυηθώ ότι ένα νοσοκομείο με τραυματίες δεν είναι στόχος των IDF», είπε ο κ. Τσίκλι.

Κληθείς να επιβεβαιώσει ότι ο ισραηλινός στρατός δεν θα επιτεθεί στο νοσοκομείο Σίφα μέχρι να εκκενωθεί, είπε «λέω ότι οι Ισραηλινοί Στρατοί δεν θα αντιμετωπίσουν τους πολίτες σε ένα νοσοκομείο ως στόχο. Πάντα έτσι ήταν και θα είναι πάντα έτσι».

Πιεζόμενος για το εάν αυτό συνέβη, παρόλο που το νοσοκομείο μπορεί να έχει μαχητές της Χαμάς που επιχειρούν κάτω από το έδαφος, ο υπουργός είπε: «Ακόμα κι αν».

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν, ο Ισραηλινός Στρατός είχε απειλήσει να στοχοποιήσει το νοσοκομείο Σίφα, δείχνοντας βίντεο και ηχογραφήσεις, σύμφωνα με τα οποία η Χαμάς είχε διοικητήριο κάτω από εκεί. Μία από τις πιο φονικές εκρήξεις στη Γάζα σημειώθηκε στο νοσοκομείο Αλ-Αχλί.

Πηγή: skai.gr

