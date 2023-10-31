Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις στο Ισραήλ από τη Χαμάς και είπε πως η ισραηλινή απάντηση στη Γάζα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο.

"Καταδικάζουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ", ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ σε μια ομιλία ενώπιον βουλευτών σκανδιναβικών χωρών στο Όσλο.

"Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό η απάντηση του Ισραήλ να λαμβάνει χώρα εντός του διεθνούς δικαίου, οι ζωές των αμάχων να προστατεύονται και η ανθρωπιστική βοήθεια να φθάσει στη Γάζα", πρόσθεσε.

Ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε στις 11 Οκτωβρίου πως το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα αλλά ότι περίμενε πως η απάντηση στις επιθέσεις της Χαμάς θα ήταν αναλογική.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

"Το Ιράν, η Χεζμπολάχ και άλλοι δεν πρέπει να εκμεταλλευθούν την κατάσταση. Ο πόνος τις τελευταίες εβδομάδες μάς υπενθυμίζει πως δεν πρέπει να σταματήσουμε να εργαζόμαστε για μια μόνιμη, ειρηνική πολιτική επίλυση στη σύγκρουση", είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.