Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις στο Ισραήλ από τη Χαμάς και είπε πως η ισραηλινή απάντηση στη Γάζα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο.
"Καταδικάζουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ", ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ σε μια ομιλία ενώπιον βουλευτών σκανδιναβικών χωρών στο Όσλο.
"Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό η απάντηση του Ισραήλ να λαμβάνει χώρα εντός του διεθνούς δικαίου, οι ζωές των αμάχων να προστατεύονται και η ανθρωπιστική βοήθεια να φθάσει στη Γάζα", πρόσθεσε.
Ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε στις 11 Οκτωβρίου πως το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα αλλά ότι περίμενε πως η απάντηση στις επιθέσεις της Χαμάς θα ήταν αναλογική.
Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου σε μια ευρύτερη σύγκρουση.
"Το Ιράν, η Χεζμπολάχ και άλλοι δεν πρέπει να εκμεταλλευθούν την κατάσταση. Ο πόνος τις τελευταίες εβδομάδες μάς υπενθυμίζει πως δεν πρέπει να σταματήσουμε να εργαζόμαστε για μια μόνιμη, ειρηνική πολιτική επίλυση στη σύγκρουση", είπε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.