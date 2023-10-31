Οργή προκάλεσαν στην Άγκυρα τα πλήγματα ισραηλινών μαχητικών στο νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας στη Γάζα, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες και για χτυπήματα εναντίον αποθηκών τουρκικών ανθρωπιστικών οργανώσεων στη Γάζα.

Το νοσοκομείο ανεγέρθηκε με τουρκικούς πόρους, τόνισε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη.



Είχαν προηγηθεί καυστικές δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, του Χακάν Φιντάν και άλλων κυβερνητικών στελεχών κατά του Ισραήλ και υπέρ της Χαμάς.



Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδικάζει την επίθεση. «Δεν υπάρχει εξήγηση για μια τέτοια επίθεση» σημειώνεται, με την τουρκική κυβέρνηση να κάνει εκ νέου λόγο για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να στοχοποιεί τους κατοίκους της Γάζας μαζικά και, αδιακρίτως» σημειώνεται.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση του Ισραήλ στο Νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας της Γάζας σήμερα (30 Οκτωβρίου).

»Αν και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των συντεταγμένων του εν λόγω ιδρύματος, που είναι το μοναδικό νοσοκομείο καρκίνου στη Γάζα, κοινοποιήθηκαν εκ των προτέρων με τις ισραηλινές αρχές, δεν υπάρχει εξήγηση για μια τέτοια επίθεση.

»Η πολιορκία και αυτές οι απάνθρωπες επιθέσεις, που στόχο έχουν να στερήσουν τον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα από τα πιο βασικά δικαιώματά του, παραβιάζουν σαφώς το διεθνές δίκαιο.

»Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να στοχοποιεί τους κατοίκους της Γάζας μαζικά και, αδιακρίτως».





