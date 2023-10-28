Λογαριασμός
IDF: Μέλη της Χαμάς ομολόγησαν ότι το στρατηγείο τους είναι κάτω από το νοσοκομείο Σίφα

«Η κύρια επιχειρησιακή βάση της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το νοσοκομείο Shifa στην πόλη της Γάζας» ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) και οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ (ISA).

χαμας

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) και οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ (ISA) επιβεβαίωσαν μέσω ομολογιών μελών της Χαμάς ότι χρησιμοποιούν το νοσοκομείο Shifa για τρομοκρατική δραστηριότητα.

«Η κύρια επιχειρησιακή βάση της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το νοσοκομείο Shifa στην πόλη της Γάζας».

φωτο χαμάς

Οι ISA ανέκριναν δύο τρομοκράτες της Χαμάς οι οποίοι συμμετείχαν στη βάναυση σφαγή στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

hamas

Πηγή: skai.gr

