IDF: Μέλη της Χαμάς ομολόγησαν ότι το στρατηγείο τους είναι κάτω από το νοσοκομείο Σίφα

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) και οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ (ISA) επιβεβαίωσαν μέσω ομολογιών μελών της Χαμάς ότι χρησιμοποιούν το νοσοκομείο Shifa για τρομοκρατική δραστηριότητα.

«Η κύρια επιχειρησιακή βάση της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το νοσοκομείο Shifa στην πόλη της Γάζας».

Έκτακτο‼️: Οπτικό και ηχητικό υλικό από το @idf που αποδεικνύει ότι η #Χαμάς κλέβει και χρησιμοποιεί ανθρωπιστικούς πόρους για τις τρομοκρατικές της δραστηριότητες. Το #νοσοκομείο #Shifa, ένα από τα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα της Γάζας, χρησιμοποιείται ως βάση τρομοκρατικών… pic.twitter.com/WOFITswuad — 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) October 27, 2023

Οι ISA ανέκριναν δύο τρομοκράτες της Χαμάς οι οποίοι συμμετείχαν στη βάναυση σφαγή στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

