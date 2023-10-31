Αίγυπτος: Eργαζόμαστε για την επίλυση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα

Η Αίγυπτος εμπλέκεται σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να επιλυθεί η "άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση" στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μοστάφα Μαντμπούλι στη διάρκεια μιας επίσκεψης στο σημείο διέλευσης της Ράφα ανάμεσα στην Αίγυπτο και τη Λωρίδα της Γάζας.
"Η Αίγυπτος εμπλέκεται σε όλα τα επίπεδα αρχής γενομένης από την πολιτική ηγεσία με τον πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι μέχρι όλες τις κρατικές υπηρεσίες που εργάζονται για να επιλύσουν αυτή την άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση στην οποία εκτίθενται οι αθώοι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας σήμερα", είπε ο Μαντμπούλι.
Η λύση των δύο κρατών είναι η περιεκτική λύση που θα διασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή, πρόσθεσε ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός.
