Χαμάς: Toυλάχιστον 50 νεκροί από βομβαρδισμό του Ισραήλ σε καταυλισμό στη Γάζα

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό μέσα σε προσφυγικό καταυλισμό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο βομβαρδισμός, του οποίου ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι κατά πολύ βαρύτερος σύμφωνα με το υπουργείο, κατέστρεψε "τουλάχιστον 20 κτίρια" μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έδωσε άμεσα απάντηση.

Παράλληλα, ο διευθυντής του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη Γάζα δήλωσε σήμερα στο δίκτυο Αλ-Τζαζίρα ότι τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 150 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.