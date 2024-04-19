Tο Ιράν διαμηνύει πως θα κάνει το Ισραήλ «να μετανιώσει» οποιαδήποτε αντεπίθεση

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών υποσχέθηκε χθες Πέμπτη ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Τεχεράνη θα κάνει το Ισραήλ να «μετανιώσει» οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι ενέργειες νόμιμης άμυνας και τα αντίμετρα του Ιράν τερματίστηκαν, επομένως το τρομοκρατικό ισραηλινό καθεστώς θα πρέπει να σταματήσει οποιονδήποτε στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό εναντίον των συμφερόντων μας», είπε ο Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΣΑ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Σε περίπτωση χρήσης βίας από το ισραηλινό καθεστώς και παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας μας, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα διστάσει δευτερόλεπτο να επαναβεβαιώσει τα δικαιώματά της ανταποδίδοντας με αποφασιστικό και επαρκή τρόπο για να μετανιώσει το καθεστώς αυτό για τις πράξεις του», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως επιφυλάσσεται «του δικαιώματος να προστατευθεί» έναντι του Ιράν μετά την επίθεση του σαββατοκύριακου με πάνω από 350 drones και πυραύλους που εξαπολύθηκαν εναντίον της επικράτειάς του, σχεδόν το σύνολο των οποίων καταστράφηκε εν πτήσει.

Δεν έδωσε καμιά πληροφορία για τα μέσα, την ημερομηνία ή τους στόχους ενδεχόμενης επιχείρησης ανταπόδοσης.

Η Τεχεράνη παρουσίασε την επίθεση ως αντίποινα για τον πολύνεκρο αεροπορικό βομβαρδισμό της 1ης Απριλίου στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, την ευθύνη για τον οποίο επέρριψε στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Επρόκειτο για «περιορισμένη και αναλογική» επιχείρηση, είπε χθες ο Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, διαβεβαιώνοντας ότι το Ιράν ως αυτό το στάδιο επιδεικνύει «αυτοσυγκράτηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.