Η Ρωσία λέει πως κατέστρεψε 25 drones της Ουκρανίας

Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 25 εναέριους στόχους τις πρώτες πρωινές ώρες στους αιθέρες της νότιας περιφέρειας Μπιέλγκοροντ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Ο κ. Γκλάντκοφ ανέφερε πως ο κύριος στόχος της ουκρανικής επίθεσης ήταν η ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας. Διαβεβαίωσε πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Κατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ μικρή πυρκαγιά σε αποθήκη κατασβέστηκε γρήγορα, πάντα σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

