Η Ουκρανία θα λάβει όπλα και πυρομαχικά από τις ΗΠΑ εντός εβδομάδων, λέει ο Ουκρανός πρωθυπουργός

Ο ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ εξέφρασε ικανοποίηση χθες Πέμπτη για την πρόοδο που σημειώνεται στο Κογκρέσο όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ στην Ουκρανία, που εκκρεμεί να εγκριθεί εδώ και μήνες, προσθέτοντας ότι αμερικανοί αξιωματούχοι τον διαβεβαίωσαν πως το Κίεβο μπορεί να αναμένει παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών εντός εβδομάδων αφού εγκριθεί.

Ο κ. Σμίχαλ είπε επίσης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως στις συνόδους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας αξιωματούχοι πολλών χωρών υπογράμμισαν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία, δυο χρόνια και πλέον μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας, και έγιναν συζητήσεις για την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών πόρων ώστε να βοηθηθεί η χώρα του.

Πρόσθεσε πως αναμένει αποτελέσματα εντός 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

