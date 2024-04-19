Μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκότωσαν 20 σύρους στρατιωτικούς και μαχητές πιστούς στη Δαμασκό σε περιοχές ελεγχόμενες από την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Δεκαέξι μέλη του τακτικού στρατού και μαχητές φιλοκυβερνητικών οργανώσεων σκοτώθηκαν σε επίθεση του ΙΚ εναντίον οχήματος των ενόπλων δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Χομς», ανέφερε η ΜΚΟ, που έχει έδρα τη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία. Άλλοι «τέσσερις σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε άλλη επίθεση του ΙΚ εναντίον βάσης κοντά στην Μπουκάμαλ», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

