Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επέστρεψε σήμερα στις υποχρεώσεις του ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, στην πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση μετά από την ανακοίνωση της συζύγου του Κέιτ Μίντλετον ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης διανομής τροφίμων Surplus to Supper στο Σάρεϊ, λίγο έξω από το Λονδίνο.

Εκεί συμμετείχε στην ετοιμασία και τη φόρτωση των πακέτων με τα τρόφιμα που διανέμει σε απόρους η οργάνωση.

Ευδιάθετος και χαμογελαστός ο 41χρονος πρίγκιπας χαιρέτισε και έκανε ερωτήσεις στους εθελοντές της οργάνωσης, ενώ ένα μικρό πλήθος πολιτών είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή με σκοπό να εκφράσουν τις ευχές τους για ανάρρωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Αργότερα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ επισκέφθηκε ένα κέντρο για νέους στο δυτικό Λονδίνο, το οποίο λαμβάνει κάποια από τα πακέτα τροφίμων της Surplus to Supper.

Η προηγούμενη επίσημη δημόσια εμφάνιση του Γουίλιαμ ήταν στις 19 Μαρτίου, δηλαδή τρεις ημέρες πριν από τη βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση της συζύγου του που σόκαρε τους Βρετανούς. Έκτοτε μεσολάβησε η περίοδος των σχολικών διακοπών για το Πάσχα των δυτικών εκκλησιών, με τον Γουίλιαμ να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με την οικογένειά του.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εθεάθη στις κερκίδες του Βίλα Παρκ στο Μπέρμιγχαμ με τον πρωτότοκο γιο του πρίγκιπα Τζορτζ να παρακολουθούν ευρωπαϊκή αναμέτρηση της αγαπημένης του ποδοσφαιρικής ομάδας Αστον Βίλα.

