Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα πως έπληξε χθες, Τετάρτη, με επιτυχία ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Τζανκόι της Κριμαίας, της ουκρανικής χερσονήσου που η Μόσχα προσάρτησε το 2014.

📍🍹🇺🇦💥🇷🇺Ukraine attack on the Russian airport in the city of Dzhankoy in Crimea. It should be noted that this is an effective missile attack that could cost Russia over a billion dollars. (...)-> pic.twitter.com/aHGyod0CM9 April 17, 2024

«Επιτυχημένη επιχείρηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Τζανκόι» επέτρεψε «να καταστραφούν ή να υποστούν σοβαρές ζημιές» εκτοξευτήρες του συστήματος S-400, εξοπλισμοί ραντάρ και ένα κέντρο ελέγχου αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR).

Μέχρι στιγμής η Μόσχα δεν έχει κάνει κάποιο επίσημο σχόλιο, όμως Ρώσοι μπλόγκερ στρατιωτικών θεμάτων και ρωσικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει χθες ένα ουκρανικό πλήγμα στη διάρκεια της νύκτας της Τρίτης προς Τετάρτη στη ρωσική στρατιωτική βάση του Τζανκόι στην προσαρτημένη Κριμαία.

Σε βίντεο, στα οποία πιστεύεται ότι εικονίζεται η επίθεση και τα οποία αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται εντυπωσιακές εκρήξεις μέσα στη νύχτα.

Σύμφωνα με το λογαριασμό Telegram Rybar, που πρόσκειται στο ρωσικό στρατό και τον οποίο παρακολουθούν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, 12 τακτικοί πύραυλοι ATACMS, που παραδόθηκαν στο Κίεβο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να έπληξαν αυτό το στόχο, προκαλώντας ζημιές σε εξοπλισμούς και ένα κτίριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

