Ο Ελληνοκαναδός επιστήμονας Sam J. Tsemberis - κλινικός ψυχολόγος και ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Pathways to Housing βρίσκεται στην ετήσια λίστα με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως για το 2024 που παρουσίασε το περιοδικό TIME.

Ποιος είναι ο Sam J. Tsemberis

Ο Dr. Sam J. Tsemberis, γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1949, στη Σκούρα Λακωνίας στην Ελλάδα και ζει στη Αμερική.

Ο ίδιος βρίσκεται στην κατηγορία των πρωτοπόρων για το πρόγραμμα στέγασης και περίθαλψης αστέγων, εξαρτημένων ατόμων και ανθρώπων με σοβαρές ψυχικές ασθένειες - Housing First.

«Το πρόγραμμά του, από το 1992 που ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη, έχει αλλάξει τις ζωές δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και επηρεάζει την πολιτική της στέγασης στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο - από το Χιούστον μέχρι το Ελσίνκι. Αντιμετωπίζοντας τη στέγαση ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, ο Sam έδειξε ότι η ανθρωπότητα είναι ο πιο αποτελεσματικός δρόμος για τον τερματισμό της έλλειψης στέγης» αναφέρει το ΤΙΜΕ.

Στο, Pathways to Housing, ο Tsemberis και μια ομάδα που περιλαμβάνει συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και υποστηρικτές για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα δικαιώματα στέγασης, ανέπτυξαν το μοντέλο που έγινε γνωστό ως Housing First. Ένα πρόγραμμα που παρέχει άμεση πρόσβαση σε μόνιμη στέγαση και ανθρωποκεντρική υποστήριξη σε άτομα που βιώνουν έλλειψη στέγης και παλεύουν με προβλήματα ψυχικής υγείας και εθισμού.

Ο Dr. Tsemberis ηγείται του Pathways Housing First Institute το οποίο παρέχει εκπαίδευση και συμβουλευτική σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, κυβερνήσεις πόλεων, νομών και εθνικών αρχών και συνεργάζεται με φορείς παροχής υπηρεσιών και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα, ο Dr. Tsemberis είναι κοινοτικός-κλινικός ψυχολόγος και μέλος της σχολής του Τμήματος Ψυχιατρικής και Βιοσυμπεριφορικών Επιστημών του UCLA. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα και κεφάλαια βιβλίων για θέματα αστέγων, ψυχικών ασθενειών, μείωσης της βλάβης, ενσωμάτωσης στην κοινότητα και δύο βιβλία για το Housing First. Το έργο του έχει αναγνωριστεί, μεταξύ άλλων, από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία για Διακεκριμένη Συνεισφορά και με Σταυρό Αξιότιμων Υπηρεσιών από την Κυβέρνηση του Καναδά.

