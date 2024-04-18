Το Ιράν θα μπορούσε να αναθεωρήσει το «πυρηνικό του δόγμα» εν μέσω ισραηλινών απειλών, δήλωσε την Πέμπτη ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, εγείροντας ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, που όπως μέχρις σήμερα διατείνεται ήταν αυστηρά για ειρηνικούς σκοπούς.

«Μια αναθεώρηση του πυρηνικού δόγματος και της πολιτικής μας καθώς και των εκτιμήσεων που ανακοινώθηκαν προηγουμένως είναι απολύτως δυνατή», δήλωσε ο Ahmad Haghtalab, ο διοικητής που είναι υπεύθυνος για την πυρηνική ασφάλεια, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει τον τελευταίο λόγο για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, την ύπαρξη του οποίου η Δύση συνδέει με στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο Χαμενεΐ έχει πει σε πολλές περιπτώσεις ότι η Τεχεράνη δεν επιδίωξε ποτέ την κατασκευή ή τη χρήση πυρηνικών όπλων, γεγονός που η θρησκεία της απαγορεύει.



